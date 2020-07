Etf e fondi: investire nei megatrend conviene?

VIDEO – Il nuovo tutorial a cura di Salvadenaro.com spiega come e perché può essere interessante investire sulle macro-tendenze che hanno un forte impatto sul cambiamento della società

I megatrend offrono una serie di opportunità d’investimento, ma non molti risparmiatori sanno cosa sono. Come spiega Salvadenaro nel suo ultimo video-turorial, per megatrend s’intendono tutte le macro-tendenze che hanno un forte impatto sull’evoluzione della società, dell’economia, della cultura e del business. I cambiamenti in questi campi portano con sé anche alcune modificazioni nell’approccio agli investimenti.

“Se finora si cercavano i settori e le aree geografiche più promettenti – spiega Vincenzo Saccente, head of sales per i Lyxor Etf in Italia – oggi per avere un portafoglio al passo con i tempi occorre adottare un approccio innovativo, ovvero investire sui fattori del cambiamento scegliendo i megatrend”.

Secondo l’analista, oggi i principali megatrend sono i seguenti:

smart city e infrastrutture intelligenti;

nuove tecnologie come cloud e big data;

reti di connessione di ultima generazione;

sicurezza informatica;

robotica;

cura e prevenzione nella sanità;

invecchiamento della popolazione;

automazione industriale green;

produzione di energia pulita.

Investire nei megatrend “vuol dire puntare sulle società che operano nei settori che contribuiscono a cambiare il futuro – continua Saccente – Trattandosi di imprese innovative, è presumibile che queste aziende possano avere un forte sviluppo negli anni, perciò possono rappresentare un investimento interessante”.

Ma come si può investire sui megatrend? Gli strumenti principali sono due:

fondi attivi ;

; Etf, cioè strumenti quotati in Borsa che replicano l’andamento di indici.

Saccente, che si occupa proprio di vendere Etf, spiega che questi strumenti sono particolarmente “liquidi e consentono un’elevata diversificazione, perché con un unico Etf si investe in un grande numero di aziende”.

Ecco i megatrend individuati da Lyxor per i suoi Etf: