ESG, SIT struttura e nomina la Governance della Sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione di SIT ha strutturato un assetto di Governance dedicato a delineare la strategia ed il percorso di sostenibilità del gruppo veneto. Chiara de’ Stefani nominata Corporate Sustainability Director della multinazionale

Tracciate le tappe della Governance sostenibile di SIT. La società padovana specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici al servizio dell’edilizia, dell’industria e del privato ha nominato un assetto di Governance volto a perseguire il “successo sostenibile”, ormai mission del Gruppo, secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance per le società quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

Si tratta di un’evoluzione significativa quella approvata dal Consiglio di Amministrazione di SIT, multinazionale quotata in Borsa che attraverso le divisioni Heating e Metering crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, che ha deliberato l’istituzione di una struttura aziendale “glocal” dedicata appunto alla sostenibilità, composta da un Corporate Sustainability Director, Sustainability Steering Committee, Sustainability Officer & Corporate Team, Sustainability Local Units.

Nello specifico, un Amministratore con specifiche deleghe in ambito ESG con la responsabilità di coordinare il Piano di Sostenibilità del Gruppo, le relative politiche e obiettivi di miglioramento oltre a promuovere l’engagement e la comunicazione verso gli stakeholder; un comitato manageriale multifunzionale, guidato dal Corporate Sustainability Director, responsabile della definizione e attuazione del Piano di Sostenibilità e del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche in relazione alla Dichiarazione Non Finanziaria; un gruppo di lavoro, presieduto dal Sustainability Officer, composto da risorse dotate di competenze specifiche in ambito ESG, atte ad implementare le azioni operative previste nel Piano di Sostenibilità e a rendicontarne i risultati, anche in relazione alla DNF, concorrendo alla diffusione della “cultura della sostenibilità”; unità specializzate, diffuse nell’organizzazione a livello internazionale, che rappresentano i punti di riferimento per le tematiche e la diffusione della cultura ESG.

“SIT è da sempre impegnata nell’ambito della Sostenibilità, con iniziative e progetti nelle aree Environmental, Social, Governance con la sempre crescente volontà di integrare alle performance di Business il rispetto dell’ambiente, gli aspetti sociali e l’etica, tanto che nel 2019 questa volontà si è tradotta in una rinnovata Mission e Vision aziendali a cui sono stati associati valori specifici indissolubilmente legati all’ambito ESG – ha commentato Chiara de’ Stefani, neo-nominata Corporate Sustainability Director di SIT -. Nel corso del 2021, con una grande velocità di execution, la Società ha coinvolto tutte le funzioni aziendali nella formulazione di impegni concreti in ambito di Sostenibilità, in piena sinergia ed integrazione con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine per gli stakeholder. Attività che, tra le altre cose, ha permesso la definizione del “Green Paper” di SIT – vero e proprio manifesto degli impegni della Società in ambito ESG – nonché l’istituzione di un nuovo assetto della Governance della Sostenibilità”.