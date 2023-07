Erg: accordo per la cessione dell’impianto termoelettrico di Priolo Gargallo

La cessione dell’impianto rappresenta un importante passo nell’ambito della strategia di Erg di concentrarsi sulle fonti di energia rinnovabile e sostenibile

Erg, tramite la sua sussidiaria ERG Power Generation S.p.A., ha stipulato un accordo con Achernar Assets AG, una holding di investimenti con sede in Svizzera, per vendere l’intero capitale di ERG Power S.r.l., società proprietaria dell’impianto termoelettrico cogenerativo Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) a basso impatto ambientale e alta efficienza, alimentato a gas naturale, situato a Priolo Gargallo (Siracusa). L’accordo sulla cessione, annunciato giovedì sera a Borsa chiusa, ha avuto un riscontro molto positivo: stamattina Erg ha visto un rialzo del 3,3%, guidando i rialzi sul Ftse Mib milanese alle ore 11.

I numeri e i tempi dell’accordo

L’impianto ha una capacità installata di 480 MW e produce in media circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore all’anno. La produzione dell’impianto è principalmente destinata al sito industriale di Priolo attraverso contratti a lungo termine.

L’accordo prevede la cessione dell’impianto a Achernar Assets AG, un’azienda che opera principalmente nei settori dell’energia, della tecnologia medicale, delle infrastrutture e dei servizi finanziari, controllata principalmente dalla famiglia Agusta, nota nel settore dell’aviazione a livello globale.

Il valore dell’operazione, in termini di Enterprise Value, ammonta a 191,5 milioni di euro, inclusi il capitale circolante e i crediti fiscali per un totale di 88,5 milioni di euro. È previsto che l’incasso di tali importi avvenga tra la firma dell’accordo e la chiusura dell’operazione. Inoltre, sono stati concordati earn-out legati al risultato del business nel 2024 e 2025, nonché alcuni aspetti fiscali per un totale di circa 14 milioni di euro, che porterebbero il valore complessivo dell’impianto a 205,5 milioni di euro. Il prezzo è basato su una Locked Box Date al primo gennaio 23 e sarà soggetto ad aggiustamenti al momento della chiusura dell’operazione, secondo i meccanismi previsti dal contratto.

La conclusione dell’operazione è soggetta, tra le altre cose, al completamento positivo della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è prevista entro la fine dell’anno in corso.

Un importante passo per gli obiettivi net zero

Paolo Merli, Amministratore Delegato di Erg, ha commentato che la cessione di Erg Power consente al gruppo di completare la trasformazione in un modello di business completamente focalizzato sulla produzione di energia eolica e solare, un passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo di “net zero” che il gruppo si è prefissato nell’ambito del piano Esg.

Merli ha espresso soddisfazione per la valutazione dell’impianto, coerente con le ipotesi del piano industriale e le prospettive di indebitamento finanziario netto comunicate al mercato per il 2023. Ha inoltre sottolineato l’interesse e l’impegno dimostrato dall’acquirente nel valorizzare le competenze e il know-how delle persone coinvolte nell’operazione, garantendo così la continuità dell’azienda, che è considerata strategica per il futuro del polo industriale siciliano.