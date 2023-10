Erdogan getta la maschera e si schiera con Hamas contro Israele: altro che mediatore. Aveva ragione Draghi: “E’ un dittatore”

Altro che mediatore tra Hamas e Israele il sultano turco si sbilancia spericolatamente a favore dei terroristi – Draghi non esitò a definirlo “un dittatore” e i fatti lo confermano

Il Presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha gettato definitivamente la maschera: altro che un mediatore, nel nuovo tragico conflitto in Medio Oriente è tutto schierato con Hamas e contro Israele. Sono bastate poche dichiarazioni per togliere ogni dubbio. “Israele sta commettendo crimini di guerra e l’Occidente sta legittimando il massacro di persone innocenti a Gaza“. E l’assalto terroristico del 7 ottobre di Hamas ad Israele, da cui è nato tutto? “No, Hamas non è un’organizzazione terroristica”. La colpa, secondo il dispotico Presidente turco, che da anni massacra i curdi e che ha sospeso da tempo molte garanzie democratiche, è tutta di Israele e dell’Occidente. Aveva proprio ragione l’ex premier Mario Draghi che con lui non usò mezzi termini dicendo chiaramente nell’aprile del 2021 che “Erdogan è un dittatore”. Le spericolate dichiarazioni di questi giorni del sultano turco lo confermano.