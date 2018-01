Equita Group sempre più investment banking a sostegno della media impresa

Concluso oggi con successo il collocamento tramite la piattaforma MOT di Borsa Italiana dell’emissione obbligazionaria di 180 milioni del Gruppo Carraro

Equita Group, in qualità di Sole Bookrunner e Placement Agent, ha concluso oggi con successo il collocamento tramite la piattaforma MOT di Borsa Italiana dell’emissione obbligazionaria di 180 milioni del Gruppo Carraro. L’emissione Carraro rappresenta per Equita il nono collocamento obbligazionario dal 2013 nel ruolo di Sole Bookrunner per emittenti mid corporate e conferma l’assoluta leadership in questo segmento di mercato.

L’AD Andrea Vismara ha commentato: “Siamo molto soddisfatti delle varie attività promosse in questi mesi a supporto della media impresa coerentemente con la nostra linea strategica che mira allo sviluppo diversificato di Equita nei vari comparti di attività ed al rafforzamento del nostro posizionamento come investment bank indipendente di riferimento per investitori ed imprenditori per l’accesso ai mercati dei capitali”.

Attraverso una nota, Equita Group fa inoltre sapere che l’attività di Investment Banking – priorità strategica di Equita – continua la sua crescita”. Nell’ambito della strategia e consolidamento del dialogo con la media impresa, il team è stato ulteriormente rafforzato con l’arrivo di Andrea Scarsi, professionista con esperienza quasi ventennale con responsabilità e focus nel Mid Cap Advisory.

Il team di Investment Banking continua ad essere attivo in tutti i settori. “Negli ultimi tre mesi Equita ha assistito, oltre al Gruppo Carraro nell’emissione obbligazionaria, Enerco nelle valutazioni delle opzioni strategiche che hanno poi condotto all’integrazione con Italgas, ha agito con il ruolo di Bookrunner nel recente collocamento di Spaxs, l’iniziativa SPAC promossa da Corrado Passera, e come Nomad e Joint Bookrunner nel collocamento di ALP.I, la SPAC promossa da Mediobanca. Nel mondo delle Financial Institutions Equita ha contribuito al buon esito dell’aumento di capitale di Banca Carige, all’acquisizione delle Casse di Risparmio di Rimini e San Miniato da parte di Credit Agricole Cariparma ed ha assistito gli amministratori indipendenti di Anima Holding nell’operazione di rafforzamento della partnership nel risparmio gestito tra il gruppo Anima ed il gruppo Poste Italiane”.