Enrico Mentana lancia Open, parte il giornale online

E’ nato Open, giornale fortemente voluto dal direttore del TgLa7. Redazione composta da 25 tra praticanti ed esperti del web che hanno un’età media di 30 anni. Massimo Corcione è il direttore responsabile

È nato Open, il giornale online di cui Enrico Mentana è editore, direttore editoriale e amministratore unico. Il direttore responsabile sarà invece Massimo Corcione. Sono passati più di cinque mesi dal giorno in cui il direttore del TgLa7 ha annunciato che avrebbe lanciato un nuovo giornale, interamente costruito da giovani giornalisti. 25 i redattori scelti, di cui 18 praticanti e 4 profili di esperti del web, età media 30 anni.

“Era una scommessa e anche una promessa. Far nascere un giornale direttamente sul web: un triplo salto generazionale, per la tecnologia, per l’età di coloro che sono stati scelti per realizzarlo, e per quella di chi vorremmo lo leggesse, insieme a quanti magari giovani non sono più, ma hanno ancora fame di nuova informazione. Un post giornale, aperto al nuovo, alle contaminazioni, aperto 24 ore al giorno, aperto ai contributi e alle critiche. OPEN, appunto”, si legge nella pagina di apertura del sito.

Il nuovo giornale si legge online e su app, per ora disponibile solo su Android, ma presto arriverà anche su iOS. Le sezioni sono sette: Primo piano, Il mondo, Le nostre storie, La cronaca, L’economia, Suoni e visioni, Lo sport. Il direttore responsabile è invece Massimo Corcione, ex direttore di Sky Sport e vicedirettore del Tg5 quando Mentana era il suo superiore. Insieme a Corcione anche Serena Danna, nella veste di vice-direttore, e Sara Menafra, come responsabile della sede romana.

La società editrice del giornale è Gol – Giornale On Line – impresa sociale Srl senza fine di lucro e con un capitale di 10mila euro. I soci sono due: Enrico Mentana che ha versato 9.900 euro e detiene il 99% della società e l’avvocato Giampiero Falasca, esperto di diritto del lavoro e partner dello studio internazionale Dla Piper, che ha versato 100 euro e ne detiene l’1%. Inoltre, Dla Piper “si è offerto di svolgere le procedure legali e societarie pro bono”, come ha spiegato il direttore al Sole 24 Ore.

Dieci mila euro sono il capitale minimo per la società, ma per lanciare il progetto Mentana ne ha versati 250.000. Per il lancio della piattaforma sono stati collocati pacchetti pubblicitari per le prime quattro settimane attraverso Cairo Pubblicità, società di Urbano Cairo, proprietario di La7 e azionista di Rcs.

“L’obiettivo sarà offrire uno strumento per tutti, anche per chi ha abbandonato o non ha ancora preso la buona abitudine di informarsi con continuità, e soprattutto per quelle nuove generazioni quasi sempre snobbate e ignorate dal sistema Italia. Sarà aperto al nuovo, aperto a tutte le idee, aperto a tutti i contributi”, ha spiegato Enrico Mentana in uno dei post che hanno accompagnato la realizzazione del giornale.