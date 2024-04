Eni, il Consiglio di Stato annulla multa da 5 milioni dell’Agcm sul caso Diesel+: “Non c’è stato greenwashing”

Dopo quattro anni di dibattiti e scrutinio giuridico, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi Agcm secondo cui Eni avrebbe condotto pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori

Il Diesel+ di Eni è effettivamente “green”. Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) riguardante la campagna pubblicitaria del carburante Eni Diesel+, che aveva condannato il colosso al pagamento di una sanzione di 5 milioni di euro. Dopo quattro anni di dibattiti e scrutinio giuridico, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi dell’Agcm secondo cui Eni avrebbe condotto pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori.

Caso Diesel+ di Eni: cosa è successo?

La controversia in questione riguardava la promozione del carburante Eni Diesel+, con l’Autorità che contestava la valorizzazione ambientale della componente “green” del prodotto, costituita dalla percentuale di Hvo (biocarburante idrogenato) miscelata nel diesel. Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto l’integrità delle pratiche commerciali di Eni, invalidando le accuse di “greenwashing” e confermando la legittimità dei reclami ambientali associati al Diesel+.

La decisione del Consiglio di Stato rappresenta un importante punto di svolta per Eni, che “ha subito un significativo danno economico e reputazionale a causa delle accuse infondate mosse dall’Agcm”, si legge in una nota. L’azienda ha sempre difeso la veridicità dei vantaggi ambientali del Diesel+. In particolare, Eni ha chiarito che la componente di Hvo presente nel Diesel+ al 15% contribuiva a ridurre l’impatto ambientale del carburante, rendendolo una scelta meno inquinante rispetto ad altre opzioni presenti sul mercato.

Secondo Eni, “è finalmente riconosciuto che non può dubitarsi, in linea di principio, della legittimità dell’impiego di claim ‘green’ anche in relazione a prodotti (come nel caso di specie un carburante diesel) che sono (e restano) in certa misura inquinanti ma che presentano, rispetto ad altri, un minore impatto sull’ambiente'”.

LEGGI ANCHE: “Eni: il gas frena gli utili del primo trimestre, ma la produzione sale. Buy back crescerà del 45%. Riordino in Uk”