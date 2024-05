Ferrari 12Cilindri, ecco la nuova supercar di Maranello con motore V12 da 830 CV

Presentata l’erede della Ferrari 812 Superfast. La Ferrari 12Cilindri è un ritorno al passato con un motore V12 come il primo uscito da Maranello nel 1947. Da 0 a 100 Km/h in 2,9 e velocità oltre i 340 km orari. E per gli amanti del genere c’è anche la versione spider. Ecco tutto quello che c’è da sapere

La Ferrari torna a ruggire, svelando la sua nuova supercar, la Ferrari 12Cilindri. E lo fa strizzando l’occhio al passato. In un’epoca dominata dai motori elettrici ad alte prestazioni e dal suono sintetico, infatti, la Ferrari fa un ritorno audace al passato con un potente motore V12 aspirato posizionato al centro-avanti, lo stesso montato della prima uscita da Maranello nel 1947. La nuova berlinetta a due posti del Cavallino conferma quindi l’impegno della casa nel mantenere viva la tradizione del motore termico mentre esplora anche soluzioni elettriche.

La Ferrari 12Cilindri sarà l’erede della Ferrari 812 Superfast. La nuova supercar incarna il Dna del marchio, fondendo emozionanti esperienze di guida con un design sofisticato e moderno. Ispirata alle leggendarie Gran Turismo Ferrari degli anni ’50 e ’60, la 12Cilindri è destinata agli amanti del motore V12 anteriore, erogando una potenza di 830 CV a 9.250 giri/min, che fa 0-100 in 2,9 secondi fino a una velocità massima di oltre 340 orari. E per chi vuole sentire il brivido del vento c’è anche la versione Spider.

La presentazione è avvenuta durante un evento esclusivo a Miami Beach dove correrà la F1 questo fine settimana e nel quale la Scuderia Ferrari sfoggerà i colori blu in omaggio al suo nuovo main sponsor Hp.

La Ferrari 12Cilindri sarà disponibile al prezzo di 395.000 euro, mentre la versione spider costerà 435.000 euro. Le consegne inizieranno nel corso dell’ultimo trimestre del 2024.

Ferrari 12Cilindri: design e telaio

La Ferrari 12Cilindri si ispira alle iconiche Gran Turismo Ferrari degli anni ’50 e ’60, incarnando la missione delle V12 a motore anteriore e due posti con eleganza, versatilità e prestazioni. La nuova Ferrari è il risultato del lavoro del team guidato dal chief designer Flavio Manzoni. Il suo design mozzafiato si distingue per dettagli ispirati alla leggendaria Daytona 365 GTB 4 del 1968, come il lungo cofango anteriore e una doppia nervatura parallela lungo la fiancata. Il posteriore muscoloso è caratterizzato da un “black screen” integrato nel tema a delta con il tetto, mentre due ali mobili sono inserite nel lunotto. Queste scelte non solo conferiscono uno stile pulito ed elegante, ma anche funzionalità aerodinamica.

La 12Cilindri ridefinisce i codici stilistici delle precedenti V12 Ferrari a motore centrale-anteriore, con linee essenziali che enfatizzano volumi interconnessi. La fiancata pulita si sviluppa da una sezione a diedro, mentre i parafanghi sono trattati con precisione geometrica. Il cofango anteriore presenta una superficie levigata senza tagli evidenti, interrotta solo dalle prese d’aria per il raffreddamento del motore. Il frontale e il posteriore, pur mantenendo un aspetto sensuale, mostrano geometrie moderne e sofisticate. La cabina è trattata in modo inedito, con una linea di cornice della superficie che si integra organicamente con il resto della vettura.

Il design dello specchio di poppa si completa con un volume pulito e monolitico, mentre il livello inferiore presenta chiglie in rilievo del diffusore e una doppia coppia di terminali di scarico. Gli scarichi hanno una forma inedita, incorniciati da un carter metallico per ridurre gli ingombri e conferire un aspetto più compatto.

Il telaio della Ferrari 12Cilindri è completamente nuovo, con un passo più corto di 20 mm rispetto alla 812 Superfast. Particolare attenzione è stata posta alla geometria dei componenti fusi, come le torri degli ammortizzatori e i montanti, per migliorare la rigidezza torsionale e ridurre il peso complessivo.

La struttura in alluminio della Ferrari 12Cilindri offre eccellenti prestazioni in termini di rumore, vibrazioni e durezza (NVH), oltre a garantire elevati standard di sicurezza. La pulizia delle linee di carico ha permesso di migliorare la rigidezza torsionale rispetto alle precedenti vetture a dodici cilindri Ferrari, con un aumento del 15% che beneficia delle sospensioni e garantisce un comportamento dinamico più prevedibile. Inoltre, l’uso di fusioni più estese ha ridotto il numero di componenti estrusi da assemblare, semplificando il processo di produzione.

Un’altra innovazione è l’utilizzo, per la prima volta su una vettura stradale Ferrari, di una lega secondaria completamente ricavata da materiale riciclato per le torri degli ammortizzatori del sotto-telaio del cambio. Questo ha permesso un risparmio di 146 kg di CO2 per ogni telaio prodotto. Nonostante sia riciclata, questa lega ha caratteristiche meccaniche analoghe alla lega non riciclata, grazie a un’accurata fase di caratterizzazione e a test approfonditi per valutare il comportamento statico, dinamico, di fatica e di crash dei componenti.

Ferrari 12Cilindi: il motore

Il vero protagonista del nuovo modello è il suo propulsore. Il motore V12 da 830 cavalli della Ferrari 12Cilindri raggiunge 9.500 giri al minuto e l’80% della coppia è disponibile già a 2.500 giri/min. Questo si traduce in un’accelerazione impressionante, da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7,9 secondi, con una velocità massima superiore ai 340 km/h.

Il motore F140HD montato sulla Ferrari 12Cilindri è una nuova versione del celebre V12 aspirato di Maranello, caratterizzato da un angolo tra le bancate di 65° e una cilindrata di 6.496 cc, rappresentando l’espressione più pura dell’anima Ferrari. Grazie a prestazioni senza eguali, frequenze sonore e un’esclusività uniche, questo motore si distingue come degno erede delle leggendarie berlinette che hanno segnato la storia dell’azienda.

Il motore ha subito evoluzioni parzialmente adottate anche sulla serie speciale 812 Competizione, rendendolo uno dei migliori in termini di prestazioni. Per raggiungere gli alti regimi di rotazione, è stato necessario ridurre peso e inerzia dei componenti, utilizzando materiali come il titanio per le bielle e leghe di alluminio per i pistoni. Anche il sistema di apertura e chiusura delle valvole è stato ottimizzato con un approccio derivato dall’esperienza Ferrari in Formula 1, garantendo una migliore efficienza meccanica.

Un’attenzione particolare è stata data anche all’ottimizzazione della coppia in tutti i regimi di funzionamento del motore, con un sistema di trombette a geometria variabile che massimizza il riempimento del cilindro. Inoltre, per la prima volta su un motore aspirato, è stata implementata una strategia software che regola la coppia massima in base alla marcia inserita, garantendo una spinta lineare e progressiva.

Il sistema di scarico è stato sviluppato per rispettare le normative sulle emissioni più recenti, introducendo tecnologie avanzate come un catalizzatore ceramico e un filtro antiparticolato. Anche il suono del motore è stato ottimizzato, bilanciando comfort, lusso ed emozioni di guida tipiche di un V12 Ferrari.

La Ferrari 12Cilindri monta un cambio a doppia frizione (DCT) con otto rapporti, che garantisce prestazioni migliori rispetto alle precedenti applicazioni V12. Questo cambio, associato a pneumatici maggiorati da 21 pollici, offre rapporti più corti alle marce basse e un aumento della coppia alle ruote, migliorando l’accelerazione longitudinale e riducendo i tempi di cambiata.

Ferrari 12Cilindi: gli interni

Gli interni della Ferrari 12Cilindri offrono un elevato comfort per lunghi viaggi, con una sensazione di spaziosità accentuata dal tetto in vetro, materiali di alta qualità e un display centrale che si unisce a quello del cruscotto, con un terzo schermo nella zona del passeggero. La suddivisione degli interni in tre livelli definisce il design, mentre la scelta dei materiali, inclusi materiali riciclabili come l’Alcantara al 65%, determina l’aspetto elegante o sportivo. Il layout dell’abitacolo, ispirato all’architettura dual cockpit, offre comfort e coinvolgimento sia al pilota che al passeggero.

Il display centrale da 10,25 pollici, insieme al display da 15,6 pollici nel cruscotto e al display da 8,8 pollici per il passeggero, offre un’esperienza avanzata di interfaccia uomo-macchina. Il volante capacitivo e i controlli intuitivi migliorano l’esperienza di guida. L’infotainment supporta Apple CarPlay e Android Auto, mentre un sistema audio opzionale Burmester offre un suono potente e coinvolgente.

La plancia della Ferrari 12Cilindri si caratterizza per una divisione netta tra la parte superiore, che ospita i due cruscotti distinti per il pilota e il passeggero, e la parte inferiore dedicata alle funzioni tecniche. Questa separazione accentua la sensazione di leggerezza della plancia, con un elegante contrasto cromatico e materico che enfatizza i due volumi quasi sospesi. I pannelli si estendono in modo armonioso dalla plancia, con una particolare attenzione ai dettagli e ai materiali di pregio. L’introduzione di un ampio tetto in vetro oscurato migliora la luminosità e lo spazio nell’abitacolo, contribuendo a un’esperienza di guida più confortevole e lussuosa.

Ferrari 12Cilindri: aerodinamica e raffreddamento

Nel progetto aerodinamico della Ferrari 12Cilindri, l’obiettivo principale è stato realizzare una vettura elegante e sportiva senza compromettere le prestazioni. Caratterizzato da un design sobrio, uno dei tratti distintivi è il nolder di 25 mm sul cofano posteriore, che assicura un’efficienza aerodinamica costante. Le appendici mobili consentono alla vettura di assumere due configurazioni di carico variabili, rispettivamente Low Drag (LD) e High Downforce (HD) mentre il fondo aerodinamico ottimizza l’uscita dell’aria calda dai radiatori anteriori.

Il sistema aerodinamico è progettato per massimizzare la generazione di carico verticale efficiente, utilizzando zone a bassa pressione dietro gli pneumatici anteriori per creare aperture che riducono la resistenza e aumentano il carico verticale. La Ferrari 12Cilindri è in grado di adattare la sua aerodinamica in base alla velocità e alle condizioni di guida, mantenendo un bilanciamento ottimale tra carico verticale e resistenza.

Il circuito di raffreddamento è stato riprogettato per soddisfare le esigenze del motore e dei componenti ausiliari. La revisione ha comportato l’ottimizzazione delle sette evacuazioni presenti sul fondo anteriore. Lo spazio tra gli elementi longitudinali del telaio è stato destinato al radiatore dell’acqua motore e al condensatore del circuito di climatizzazione, mentre il radiatore dell’olio è stato diviso in due elementi posizionati davanti alle ruote anteriori. Le prese laterali sono state suddivise per il raffreddamento del radiatore dell’olio motore (parte esterna) e dell’impianto frenante (parte interna). L’aria nel vano motore viene evacuata attraverso due aperture sul cofano motore, riducendo le sovrapressioni e migliorando l’efficacia di raffreddamento.

Ferrari 12Cilindri: una supercar all’avanguardia

La Ferrari 12Cilindri si pone anche all’avanguardia nelle berlinette a motore anteriore grazie ai suoi controllori dinamici avanzati. Il sistema brake-by-wire permette l’adozione delle più recenti innovazioni, come l’ABS Evo e il sensore 6w-CDS, garantendo una maggiore precisione e spazi di arresto ridotti. L’Aspirated Torque Shaping massimizza la linearità dell’erogazione del V12 aspirato, mentre il SSC 8.0 (Side Slip Control), una nuova evoluzione del celebre controller Ferrari, ottimizza le prestazioni complessive della vettura, creando una sinergia con il nuovo ABS Evo.

L’SSC 8.0 è stato ottimizzato per aumentare l’accuratezza di stima e la velocità di apprendimento, offrendo un migliore controllo sui fondi a bassissima aderenza e migliorando la gestione dell’imbardata in curva e la reattività nel cambio di direzione. Il sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti (4WS), introdotto sulla serie speciale 812 Competizione, migliora ulteriormente la gestione delle curve e la prontezza di risposta, garantendo un’eccellente guidabilità, anche grazie alla distribuzione dei pesi ideale e al passo più corto rispetto alla 812 Superfast.

Ferrari 12Cilindri: il prezzo

Il prezzo base della Ferrari 12Cilindri è di 395.000 euro per la versione chiusa e di 435.000 euro per il modello spider. Con le personalizzazioni il costo può quindi superare tranquillamente i 500.000 euro. Nonostante il suo carattere elitario (d’altronde lo slogan della presentazione è For the Few, “per pochi”) la vettura sembra già essere un successo, con oltre mille manifestazioni di interesse che si avvicinano ai 500 milioni di euro.

Chi vuole potrà acquistare entrambe le versioni, ma gli acquirenti dovranno scegliere quale ricevere prima per non escludere gli altri clienti in lista d’attesa.