Energy S.p.A. Acquisisce Cloud Computing e lancia EnergyInCloud: Nuove Opportunità per l’Energia Sostenibile.

Energy S.p.A. completa l’acquisizione di Cloud Computing S.r.l., dando vita a EnergyInCloud S.r.l., una start-up innovativa specializzata in soluzioni IoT e data management nel settore dell’accumulo di energia

Energy S.p.A., leader nel settore dei sistemi integrati di accumulo di energia quotato sul mercato Euronext Growth Milan ha ufficialmente perfezionato l’acquisto di Cloud Computing S.r.l., un’azienda con sede a Trento, attiva dal 2016 nello sviluppo di applicazioni software per l’IoT.

Tecnologie all’avanguardia nel settore energetico

L’operazione, annunciata il 28 giugno 2023, ha portato alla nascita di EnergyInCloud S.r.l., una start-up innovativa di cui Energy detiene il 73%, mentre il restante 27% è di proprietà dei soci di Cloud Computing S.r.l.

EnergyInCloud S.r.l. diventerà una realtà tecnologica all’avanguardia nell’offerta di servizi avanzati per il controllo e la gestione remota di sistemi di produzione, stoccaggio e consumo di energia. Grazie a tecnologie all’avanguardia come l’Internet of Things (IoT), l’Intelligenza Artificiale (AI), la Blockchain e altre nuove tecnologie, EnergyInCloud S.r.l. offrirà assistenza tecnica e soluzioni software per l’ottimizzazione dell’energia.

Il Consiglio d’Amministrazione di EnergyInCloud S.r.l. è composto da tre membri, di cui due nominati su designazione di Energy S.p.A. e uno nominato su designazione di Cloud Computing S.r.l., garantendo una gestione congiunta e sinergica delle competenze.

Un’acquisizione strategica per Energy

Questa acquisizione permetterà ad Energy di rafforzare ulteriormente le sue capacità nel controllo remoto dei sistemi di produzione, accumulo e consumo di energia. Con l’obiettivo di presidiare in modo integrato le fasi strategiche della catena del valore, EnergyInCloud S.r.l. si prepara ad erogare servizi per le Comunità Energetiche e per i servizi alla Rete Elettrica, compresi il bilanciamento e il dispacciamento.

Davide Tinazzi, Amministratore Delegato di Energy, ha commentato entusiasticamente l’operazione: “Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di business. Insieme alla costituzione della joint venture per la produzione di batterie, Energy diventa l’unico operatore europeo a verticalizzare le diverse fasi di produzione dei sistemi di accumulo e la loro connessione alla rete. Questo ci permette di garantire la sicurezza e la privacy dei dati secondo gli standard europei. Crediamo che le Comunità Energetiche rappresentino una grande opportunità a breve termine, e noi vogliamo esserne leader, contribuendo concretamente alla transizione energetica verso sistemi di produzione e gestione dell’energia da fonti rinnovabili.”