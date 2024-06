Energie rinnovabili: il via libera al decreto mette a rischio gli investimenti. Più poteri alle Regioni

Il nuovo decreto sulle installazioni per le energie rinnovabili piace alle Regioni ma non agli industriali. Stop agli investimenti?

Più potere alle Regioni sulle aree idonee per le rinnovabili. Il decreto che stabilisce dove e come realizzare i nuovi impianti trasferisce le competenze ai Presidenti di Regione, che d’ora in avanti metteranno il timbro finale su ogni pratica. Ci saranno “confusioni e difformità su tutto il territorio nazionale, in quanto ogni Regione sarà libera di valutare autonomamente e senza alcun coordinamento come gestire il regime transitorio” ha fatto sapere l’Alleanza per il Fotovoltaico dopo il via libera al decreto da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Per i prossimi cinque sei anni, si annuncia battaglia nel tentativo di raggiungere gli obiettivi nazionali al 2030. Ad averla vinta sugli impianti fotovoltaici è stata soprattutto la Presidente della Sardegna Alessandra Todde, che aveva ingaggiato una battaglia contro le installazioni sull’isola. Alle Regioni vengono ora riconosciute responsabilità come la ” tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici”. In definitiva hanno ottenuto la delega a privilegiare superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha commentato il via libera delle Regioni come un buon risultato. Forse si è liberato di un peso mettendo nelle mani delle Regioni il futuro da farsi. Ha calcolato tutte le conseguenze ? Ma a marzo c’erano progetti bloccati presso il Consiglio dei Ministri peroltre 1.700 MW di potenza e altri 2.900 fermi al Ministero della Cultura. Che destino avranno ? Proteggere il territorio contro invasioni selvagge, non significa venir meno a una guida politica sul territorio nazionale.

Chi si fida del governo?

Il Governo di centrodestra non crede nella transizione energetica, la usa soltanto come slogan ? Ignora il girio d’affari e i soldi delle imprese ? “Solo poche settimane fa- dicono le gli industriali del fotovoltaico- il governo ha approvato il decreto-legge sugli aiuti all’agricoltura, che provoca un altro forte danno agli operatori, segnando uno stop al fotovoltaico e all’agrivoltaico standard e avanzato”. Si torna al caso della Sardegna. La Regione aveva chiesto di autorizzare il 100% dell’eolico offshore e di decidere in quali aree sviluppare le rinnovabili rispetto a un piano energetico regionale con propri obiettivi

“Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo ”è il risultato più marcato del nuovo decreto. Controreplica delle aziende delle rinnovabili: “a medio – lungo termine l’Italia verrà meno agli obiettivi del Piano nazionale energia mettendo a grave rischio la sicurezza energetica del Paese”. Molti imprenditori abbandoneranno preventivamente alcuni territori, anche a fronte di ingenti capitali già investiti, fanno sapere gli industriali. La loro fiducia nel governo, nel Ministero dell’Ambiente, a questo punto, dovrebbe essere molto scarsa E non si tratta solo di proteggere coste e panorami, ma di avere un’idea di futuro che crei sviluppo, non galleggiamento politico.