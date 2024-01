Energia: SolidWorld Group ottiene commessa internazionale milionaria nel fotovoltaico

SolidFactory, controllata del gruppo, fornirà ad un player internazionale di livello globale una linea produttiva completa per la “mass production” di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza

SolidWorld Group Spa, azienda attiva nel campo delle tecnologie digitali, della stampa 3D industriale e dei sistemi di costruzione di pannelli fotovoltaici, ha annunciato che la sua controllata SolidFactory S.r.l., specializzata in progetti industriali 5.0 chiavi in mano, ha siglato un contratto di fornitura con un importante attore internazionale nel settore dell’engineering e fornitura completa.

L’accordo riguarda la realizzazione di una linea innovativa ad alta tecnologia nel campo dell’energia solare e delle rinnovabili.

Produzione di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza

La commessa milionaria sarà interamente fatturata nel corso del 2024 e coinvolge SolidFactory nella fornitura di una linea produttiva completa, che include la parte meccanica, il software digitale di gestione e l’automazione. L’obiettivo è la “mass production” di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza. La consegna è prevista entro il 2024.

L’accordo avviene a seguito dell’operazione di acquisizione da parte di SolidWorld Group (tramite la controllata SolidFactory) di un ramo d’azienda di Formula E, società parte del Gruppo Baccini, holding con storico track record nel settore industriale e fotovoltaico.

Questa operazione ha permesso a SolidFactory di integrare nel proprio business l’attività e il know-how legati alla produzione di pannelli fotovoltaici di alta qualità ed efficienza, inclusa la modernizzazione dei pannelli obsoleti.

Le opportunità del fotovoltaico

Il settore solare/fotovoltaico è in rapida crescita a livello mondiale, con stime di BloombergNEF che prevedono l’installazione di 392 GW di nuova capacità fotovoltaica entro il 2023, segnando un aumento del 65% rispetto al 2022. Questo risultato segue il record di produzione di energia da impianti fotovoltaici registrato nel 2022, che ha raggiunto i 239 GW.

“La strategia di creare due nuovi pilastri tecnologici e di business inizia rapidamente a dare i propri frutti. Dopo l’internazionalizzazione del settore biomedicale, con l’entrata nei più innovativi mercati statunitense e svizzero, oltre che italiano, ora è la volta di quello green del fotovoltaico dove abbiamo ottenuto le prime importanti commesse internazionali” ha dichiarato Roberto Rizzo, Presidente di SolidWorld Group.

“I dati registrati nel 2023 nel fotovoltaico, così come le positive previsioni di crescita del settore a livello internazionale, sottolineano il ruolo centrale delle rinnovabili nel percorso di transizione energetica globale. In tale contesto di mercato in pochi mesi siamo passati da acquisire un ramo d’azienda di Formula E a sottoscrivere un importante accordo di fornitura con un player internazionale del settore. Un risultato notevole per un progetto che ci vedrà a lungo impegnati nelle attività di engineering, costruzione, messa in servizio e fornitura della macchina in oggetto. Grazie a questo accordo, strategico soprattutto per la nostra Business Unit Rinnovabili, abbiamo la possibilità di dimostrare il nostro know how “di filiera” che ci permette di fornire fabbriche chiavi in mano, altamente digitalizzate e sostenibili” ha commentato Andrea Maccari, Presidente di SolidFactory.

Cos’è SolidFactory

SolidWorld Group S.p.A. guida un consorzio di 11 aziende fondato negli anni 2000 da Roberto Rizzo. Dal 6 luglio 2022, è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Con 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023, il Gruppo ha lanciato la produzione in serie di Electrospider, una biostampante 3D capace di replicare tessuti e organi umani. Ha acquisito Valore BF 3d S.r.l. e ha completato un trasferimento tecnologico da Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader globale in automazione per il settore delle energie rinnovabili.

Nel primo semestre 2023, il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi di 33,1 milioni di euro, un valore della produzione di circa 35,2 milioni di euro, con un EBITDA di 2,8 milioni di euro.