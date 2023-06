Enel X Way e Ferretti Group insieme per la nautica sostenibile

La collaborazione tra Enel X Way e Ferretti Group contribuisce a promuovere l’immagine dell’Italia come leader nella produzione di imbarcazioni eco-sostenibili

Enel X Way, la divisione di Enel dedicata alle soluzioni di mobilità elettrica, e Ferretti Group, uno dei principali protagonisti nel settore della progettazione e costruzione di yacht e imbarcazioni da diporto, hanno annunciato la firma di un protocollo d’intesa volto allo sviluppo di soluzioni e servizi nel campo della nautica sostenibile in Italia. Questa partnership mira ad unire innovazione e aspetti commerciali per promuovere un turismo nautico sempre più attento alle tematiche ambientali.

Enel X Way e Ferretti Group: in cosa consiste la collaborazione?

La collaborazione tra Enel X Way e Ferretti Group prevede diverse fasi, con l’obiettivo di integrare le tecnologie elettriche nella nautica da diporto. Come primo passo, saranno installate stazioni di ricarica Enel X Way presso i cantieri del Gruppo Ferretti, a partire dai Cantieri Riva, situati sul suggestivo lago di Iseo. Inoltre, sarà valutata la possibilità di offrire ai clienti di Ferretti Group un pacchetto bundle che includa sia l’imbarcazione elettrica che la stazione di ricarica Enel X Way per alimentarla.

L’obiettivo principale di questa cooperazione è migliorare la tecnologia a supporto della nautica sostenibile e promuovere il made in Italy anche in questo settore. Lorenzo Rambaldi, Responsabile Innovability di Enel X Way, ha dichiarato: “Con la firma di questo nuovo protocollo d’intesa con Ferretti Group creiamo una forte sinergia con uno dei marchi più importanti del settore della nautica a livello globale per promuovere il made in Italy anche nella nautica sostenibile”. Enel X Way e il loro impatto nello sviluppo di stazioni di ricarica su strada, in Italia e nel mondo, renderanno possibile esplorare nuovi settori a forte impatto come la nautica sostenibile, contribuendo così alla diffusione del turismo sostenibile nel paese.

Una partnership importante per il futuro della nautica sostenibile in Italia

Anche Ferretti Group è entusiasta di questa partnership. L’ingeniere Matteo Cecada, Chief Technical & Operations Officer di Ferretti Group, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Enel X Way che ci permetterà di elevare i nostri standard di sostenibilità attraverso l’utilizzo delle più avanzate tecnologie”. Questa collaborazione si integra perfettamente con i piani di sviluppo futuri di Ferretti Group, che mira a combinare il rispetto per la tradizione con la ricerca di innovazione.

Questa partnership con Ferretti Group rappresenta l’ultimo passo compiuto da Enel X Way nel percorso di realizzazione di tecnologie a supporto della nautica sostenibile. Si prevede infatti che il settore della nautica sostenibile raggiunga un volume d’affari di 16,2 miliardi di dollari entro il 2030, e questa alleanza strategica è destinata a giocare un ruolo chiave in questo ambito.