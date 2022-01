Enel X scelta da Lucart per la produzione di energia verde

Il primo passo è l’installazione di un impianto fotovoltaico nello stabilimento toscano di Diecimo che produrrà oltre 3 GWh di energia rinnovabile l’anno con riduzione delle emissioni di CO2 pari a 1.160 tonnellate

Nuovo accordo tra Enel X e Lucart per rendere i siti produttivi meno onerosi e più sostenibili. La multinazionale toscana – gruppo cartario noto per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta – ha scelto Enel X, global business line del Gruppo Enel, per accelerare nel percorso di efficientamento energetico delle emissioni climalteranti degli impianti di produzione. Il primo passo sarà l’installazione di un impianto fotovoltaico da 3 MWp nello stabilimento di Diecimo, in provincia di Lucca, che genererà oltre 3 GWh l’anno di energia rinnovabile e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera pari a 1.160 tonnellate l’anno.

Nel dettaglio, le attività che Enel X avvierà presso gli stabilimenti della multinazionale toscana interesseranno diversi aspetti della filiera produttiva dell’azienda. In futuro si prevede anche l’istallazione di ulteriori impianti per la produzione di energia verde.

Inoltre, sono allo studio anche soluzioni integrate dedicate alle imprese della filiera cartaria e al suo indotto che riguardano la generazione distribuita, la flessibilità, l’efficienza energetica, la decarbonizzazione e la mobilità sostenibile.

Massimo Pasquini, amministratore delegato del gruppo Lucart: “Quello che realizzeremo nel nostro stabilimento di Diecimo sarà uno degli impianti privati più grandi mai installati in Toscana”.