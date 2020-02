Enel X rafforza la demand response in Polonia

Enel X si è aggiudicata 696 MW di capacità di demand response nel mercato polacco, da fornire nel 2024.

La nuova capacità aumenta del 28% il portafoglio di demand response.

Enel X, attraverso la sua controllata locale Enel X Polska si è aggiudicata 696 megawatt di capacità di demand response da fornire nel 2024 sul Capacity Market polacco. Grazie a questa aggiudicazione, Enel X ha accresciuto il proprio portafoglio di demand response in Polonia del 28% rispetto al 2023, mantenendo la quota del 70% in tale segmento nel mercato di capacità polacco.

Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, ha dichiarato: “Con questa aggiudicazione continueremo a offrire ai nostri clienti polacchi opportunità di ricavo a lungo termine, aiutandoli a gestire meglio i loro costi energetici e d’impresa, contribuendo al contempo alla sicurezza dell’approvvigionamento nella rete elettrica polacca. Questo risultato positivo risponde alla crescente domanda di servizi di DR nel Paese e dimostra l’importanza sempre maggiore che questi servizi sono destinati ad avere nel settore energetico polacco”.

Enel X ha iniziato a fornire i suoi primi servizi di demand response in Polonia nel 2017. Nel mercato della capacità del Paese la società si è aggiudicata 446 MW per il 2021 e 546 MW per il 2022 e il 2023. Nel 2024 i servizi di demand response rappresenteranno quasi il 5% del mercato della capacità del Paese, rispetto ad appena il 2,7% previsto per l’anno di lancio, il 2021.

I programmi di demand response servono a incentivare gli utilizzatori finali a modificare i propri consumi energetici per facilitare la stabilizzazione della rete come richiesto dal sistema. Aderendo a questi programmi i partecipanti ricevono un pagamento annuo in cambio della loro disponibilità a rispondere alle esigenze della rete elettrica.