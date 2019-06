Enel vende asset rinnovabili in Brasile

Gli asset venduti alla società cinese CGNEI per 2,9 miliardi di real brasiliani – L’operazione è finalizzata a liberare risorse che possano finanziare l’ulteriore sviluppo di Enel nelle rinnovabili in Brasile.

Enel, tramite la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações Ltda, ha perfezionato la vendita del 100% di tre impianti rinnovabili in esercizio, per una capacità complessiva di 540 MW, alla società cinese CGN Energy International Holdings Co. Limited. Il corrispettivo totale dell’operazione, pagato ad Enel al closing, è pari all’enterprise value degli impianti ed ammonta a circa 2,9 miliardi di real brasiliani, equivalenti a circa 660 milioni di euro al tasso di cambio attuale.

I tre impianti brasiliani oggetto della cessione sono i parchi solari di Nova Olinda (292 MW) e Lapa (158 MW), negli stati nordorientali di Piauí e Bahia, rispettivamente, oltre al parco eolico di Cristalândia (90 MW) sempre a Bahia. Il corrispettivo della vendita è soggetto ad aggiustamenti in linea con le normali prassi di mercato per questo tipo di operazione.

In linea con il Piano strategico di Gruppo per il 2019-2021, questa operazione mira a massimizzare e accelerare la creazione di valore mediante una rotazione degli asset, liberando risorse che possano essere investite in nuovi progetti, mentre Enel continuerà le attività di gestione degli asset venduti. Il mercato delle rinnovabili brasiliano è ricco di opportunità per il Gruppo, che intende continuare a crescere nel Paese, anche finanziando i nuovi investimenti mediante il modello “Build, Sell and Operate” (BSO).

Tutti e tre gli impianti dispongono di contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA). Lapa e Nova Olinda sono accompagnati da contratti di fornitura ventennali che prevedono la vendita di specifici volumi di energia generati dagli impianti alla Camera Brasiliana di Commercializzazione dell’Energia Elettrica (Câmara de Comercialização da Energia Elétrica o CCEE). Cristalândia è accompagnato da accordi di fornitura ventennali con un pool di società brasiliane di distribuzione di energia elettrica.

L’impianto di Nova Olinda è ubicato nella municipalità di Ribeira do Piauí, si compone di quasi 930.000 pannelli solari su una superficie di 690 ettari, e può generare oltre 600 GWh l’anno. Lapa si trova a Bom Jesus da Lapa ed è composto da due impianti, Bom Jesus da Lapa (80 MW) e Lapa (78 MW). Il parco, che si compone di circa 500.000 pannelli, può generare circa 340 GWh l’anno. Il parco eolico di Cristalândia si trova nelle municipalità di Brumado, Rio de Contas e Dom Basilio, ed ha una capacità di generazione di circa 350 GWh l’anno.