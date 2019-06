Enel Gp, renewAfrica: accordo sullo sviluppo delle rinnovabili in Africa

Africa e Europa si sono incontrate a Roma per promuovere lo sviluppo delle rinnovabili nel grande continente nero. L’iniziativa è stata ospitata da Res4Africa e ha punta alla creazione di un unico strumento europeo che favorisca gli investimenti nel Paese

Africa e Europa insieme per lo sviluppo delle rinnovabili. E’ questo il passo compiuto a Roma con renewAfrica, un evento che ha riunito i leader dell’energia rinnovabile africana ed europea allo scopo di spingere gli investimenti in energia pulita nel continente.

All’iniziativa, ospitata da Res4Africa, hanno partecipato rappresentanti di governo italiano, Commissione europea, industria delle rinnovabili, istituzioni finanziarie internazionali, accademie e think-tank nonché di altri partner internazionali. Lo scopo era quello di rispondere alla necessità di uno sforzo congiunto e parallelo tra pubblico e privato per facilitare la transizione all’energia sostenibile in Africa.

L’evento, ha affermato il presidente di Res4Africa e ceo di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, “vuole essere un punto di svolta per il futuro dell’energia sostenibile in Africa”. Il manager ha spiegato che con questo programma “senza fare politica, vogliamo suggerire all’Europa come scrivere regole semplici e accettabili per chi ha voglia di destinare capitale privato allo sviluppo di progetti sull’energia rinnovabile in Africa”.

Secondo Cammisecra, renewAfrica prefigura “un programma europeo con l’Africa, una cornice che l’Ue dovrà poi decidere se adottare o meno: la nostra è una proposta dal punto di vista dell’industria e far sedere 21 concorrenti di varie nazionalità allo stesso tavolo non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta“.

A livello pratico, renewAfrica promuove la nascita di “uno strumento unico europeo e dotato di un preciso quadro normativo volto a fornire un supporto politico e regolatorio, ad assicurare adeguati strumenti di preparazione di tutte le fasi del progetto, a stabilire misure che riescano a mitigare il rischio economico e per implementare attività di formazione professionale”. Parlando in parole povere: il fine è quello di creare un sistema in cui gli investimenti nel settore delle rinnovabili possano svilupparsi in Africa.

La conferenza si è chiusa con una dichiarazione di intenti non vincolante firmata da 20 organizzazioni (tra le quali Enel GP, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa San Paolo) impegnate su diversi fronti nel settore delle rinnovabili.