Enel GP: 400 milioni per 2 parchi eolici in Sudafrica

I due impianti sorgeranno a Karusa e Soetwater e a regime saranno capaci di generare oltre 585 Gwh all’anno ciascuno

Due nuovi parchi eolici in Sudafrica per una capacità installata totale di 280 MW e un investimento complessivo di 400 milioni di euro. L’annuncio è arrivato oggi da parte di Enel Green Power RSA. In nuovi impianti saranno a Karusa e Soetwater, nel distretto Karoo Hoogland, nella Provincia del Capo Settentrionale e avranno 140 Mw di capacità ciascuno. A pieno regime i due parchi saranno capaci di generare oltre 585 GWh all’anno ciascuno, consentendo di risparmiare ogni anno l’emissione di circa 611.000 tonnellate di CO 2 nell’atmosfera.

Antonio Cammisecra, CEO di Enel Green Power, ha commentato: “Con l’avvio della costruzione degli impianti di Karusa e Soetwater, stiamo realizzando cinque progetti eolici in Sudafrica per una capacità installata totale di circa 700 MW”. Oltre ai due nuovi parchi, Enel Green Power ha già avviato in Sudafrica la costruzione di altri 3 impianti: Nxuba e Oyster Bay nella Provincia del Capo Settentrionale, e Garob nella Provincia del Capo Orientale.

“Questa solida pipeline di progetti in costruzione rafforza il significativo portafoglio di impianti eolici e solari che abbiamo già messo in esercizio grazie alla determinazione e all’impegno con i quali abbiamo lavorato in Sudafrica sin dall’avvio, nel 2011, delle nostre attività di sviluppo del business nel Paese”, ha continuato.