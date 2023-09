Enel finalizza la Joint Venture con INPEX Corporation. Ceduto il 50% di Enel Green Power Australia

Finalizzata la cessione del 50% delle due società che insieme costituiscono Enel Green Power Australia. La Joint Venture con Inpex svilupperà nuovi progetti con l’obiettivo di aumentare la capacità di produzione della società. Impatto positivo sull’Ebitda di circa 95 milioni di euro

Enel, tramite Enel Green Power, ha completato la cessione del 50% delle due società controllate, Enel Green Power Australia Pty Ltd ed Enel Green Power Australia Trust, che gestiscono le sue attività legate alle energie rinnovabili in Australia a Inpex Corporation.

L’accordo è stato finalizzato dopo aver soddisfatto tutte le condizioni stabilite nell’accordo di vendita siglato il 13 luglio 2023.

Inpex ha effettuato un pagamento totale di circa 142 milioni di euro, equivalente a un valore complessivo d’impresa di 426 milioni di euro, riferito al 100%.

Enel Green Power Australia Pty Ltd ed Enel Green Power Australia Trust insieme formano Enel Green Power Australia (EGPA).

Gestione congiunta di Enel Green Power Australia

Con il perfezionamento dell’operazione, Enel Green Power e INPEX collaboreranno nella gestione di Enel Green Power Australia. Insieme, supervisioneranno sull’attuale portafoglio di produzione di energia rinnovabile e lavoreranno per sviluppare nuovi progetti, con l’obiettivo di aumentare la capacità di produzione della società. Ciò consentirà a EGPA di continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica in Australia e di contribuire all’obiettivo di Net Zero emissions del paese.

Enel Green Power Australia attualmente gestisce tre impianti fotovoltaici con una capacità totale installata di 310 MW, insieme a un progetto eolico da 76 MW e un progetto solare da 93 MW attualmente in costruzione. Sono in via di sviluppo anche progetti che includono energia eolica, energia solare, soluzioni di stoccaggio e progetti ibridi in diverse parti dell’Australia. Allo stesso tempo, sta espandendo le sue attività per includere soluzioni innovative nel settore del retail e del trading.

Impatto positivo sull’Ebitda

L’intera operazione ha avuto un impatto positivo sull’EBITDA del Gruppo Enel di circa 95 milioni di euro e si prevede che abbia un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 142 milioni di euro.

In questo importo, però, non sono inclusi circa 203 milioni di euro di debito netto che è stato deconsolidato nel 2022, poiché Enel Green Power Australia era già stata classificata come “held for sale”.

L’operazione è conforme al Piano Strategico attuale di Enel, che mira a stabilire partnership in specifici settori di attività e regioni geografiche al fine di aumentare la creazione di valore.