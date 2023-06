Enel Fibra: Enel lancia l’offerta con connessione internet ultraveloce, parte la sfida sull’Ftth

Enel lancia Enel Fibra, una nuova offerta tecnologia Fiber To The Home. Velocità fino a un 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload senza costi di attivazione

Enel punta forte nel mercato delle offerte di connessione in fibra ottica, entrando in competizione con gli altri fornitori di servizi. L’azienda guidata dal neo Ad, Flavio Cattaneo, ha lanciato la sua offerta Enel Fibra con connessione internet ultraveloce. L’obiettivo è duplice: crescere nel settore grazie alla sua vasta clientela e semplificare la vita dei propri clienti, aggiungendo la possibilità di avere una connessione in fibra alla fornitura di energia, accelerando lungo la strada della transizione energetica attraverso l’elettrificazione dei consumi e delle altre soluzioni innovative.

L’offerta di Enel Fibra

Enel Fibra con tecnologia Fiber To The Home (FTTH) consente di navigare, grazie un modem WiFi 6, ad una velocità fino a un 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload senza costi di attivazione. Due le possibilità: per chi è già cliente di Enel Energia è possibile attivare Enel Fibra al prezzo di 22,90 euro al mese per i primi 12 mesi (a seguire si pagherà 24,90 euro); per coloro che non hanno ancora una fornitura con Enel Energia il costo è di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi (26,90 a partire dal secondo anno).

Enel Fibra: al via il nuovo spot

Enel ha lanciato anche lo spot per la TV dedicato alla offerta Enel Fibra. Lo spot racconta con un approccio innovativo e spettacolare, l’impegno dell’azienda nel condurre i propri clienti verso un futuro sempre più connesso e tecnologico. Vengono mostrate alcune delle soluzioni e tecnologie offerte da Enel: i robot, composti da pannelli solari, rappresentano l’energia rinnovabile; le astronavi, realizzate con pompe di calore, e i truck con piastre a induzione, simboleggiano l’elettrificazione dei consumi. Le mongolfiere con i pannelli fotovoltaici sul cestello si riferiscono all’autoproduzione di energia, mentre i personaggi legati ai social media e all’universo dei videogiochi rappresentano il lancio della Fibra.

La campagna pubblicitaria, firmata da Saatchi & Saatchi è in onda dal 10 giugno in TV, con spot di 30 secondi su Canale 5 e sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Inoltre, dall’11 giugno è stata lanciata in TV con spot di 60, 30 e 15 secondi e dal 12 giugno sui canali digitali con formati display e video di 60 e 15 secondi. A partire dal 18 giugno sarà presente anche sulla stampa, in radio con spot di 30 e 15 secondi sulle principali emittenti nazionali e locali, e in affissione con arredi urbani e maxi led nelle città di Roma e Milano.

La sfida delle offerte: Tim rottama l’Adsl

La nuova campagna di Enel segue quella lanciata da Tim che ha deciso di accelerare la transizione verso la connessione in fibra ottica lanciando un programma chiamato “rottamazione Adsl”. Questo programma offre un incentivo ai clienti che decidono di passare alla fibra di TIM, attivando una delle offerte TIM WiFi Power All Inclusive o TIM WiFi Power Top.