Enel e Terna al top delle aziende più sostenibili

Le due società energetiche sono state confermate ai vertici mondiali in termini di pratiche e trasparenza a livello ambientale, sociale e di governance

Enel e Terna si confermano ancora una volta come aziende al top della sostenibilità a livello mondale. Le due società sono state confermate nell’indice FTSE4Good, che classifica le principali imprese a livello globale valutandone le attività in campo ambientale, sociale e di governance (Esg), a seguito della seconda revisione semestrale dell’indice nel 2021. Anche le società controllate da Enel (Endesa, Enel Américas e Enel Chile) sono state confermate nella classifica.

Nello specifico, l’indice FTSE4Good – sviluppato da FTSE Russell – valuta le performance delle aziende in base al loro impegno ad incorporare pratiche Esg sostenibili nella gestione aziendale, considerando oltre 300 indicatori tra cui il cambiamento climatico, la corporate governance e il rispetto dei diritti umani. La ricerca misura, inoltre, il livello di esposizione di ogni azienda ai vari temi di sostenibilità, prendendo in considerazione criteri come posizione geografica, attività di business e controversie.





In particolare, Enel mantiene i punteggi più elevati nei criteri relativi a gestione della biodiversità, inquinamento e risorse, sicurezza idrica, standard di lavoro, salute e sicurezza, diritti umani, corporate governance, trasparenza fiscale e anticorruzione.

“FTSE4Good ha rinnovato il riconoscimento dell’impegno del Gruppo nell’incorporare pratiche e procedure Esg sostenibili nella strategia aziendale – ha affermato Francesco Starace, ceo e general manager di Enel -. il nostro modello di business, basato sulla creazione di valore condiviso per tutti i nostri stakeholder, continua a essere molto apprezzato dai più importanti indici di sostenibilità, rafforzando la nostra posizione di leader mondiale nel settore energetico”.

Dal canto suo, Terna è il diciassettesimo anno consecutivo che viene confermata nell’indice internazionale. Ma anche tra le migliori 120 società a livello mondiale per le pratiche di sostenibilità dall’agenzia di rating Esg Vigeo Eiris, parte di Moody’s Esg Solutions. La società che gestisce la rete di trasmissione nazionale è inserita dal 2012, anno di lancio degli indici, nell’Euronext Vigeo Eiris (V.E.) World, che include le migliori 120 aziende a livello globale per performance Esg, e negli indici regionali Euronext V.E. Europe 120 ed Eurozone 120, con il rating ‘advanced’, il massimo livello di valutazione.