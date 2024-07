Enel e Inpex: l’Australia diventa hub per l’idrogeno verde, possibile collaborazione anche in Giappone

Inpex sceglie l’Australia per progetti di energia rinnovabile e avvia la JV con Enel con il primo progetto. Enel esplora future collaborazioni in Giappone e firma una partnership con Unicamp in Brasile per la transizione energetica

Inpex, la più grande società giapponese di esplorazione e produzione di petrolio e gas, ha scelto l’Australia per sviluppare progetti di energia rinnovabile, con l’obiettivo di trasformare il paese anche in un hub per la produzione di idrogeno verde. L’investimento previsto è di oltre 200 miliardi di yen (circa 1,25 miliardi di dollari). Una buona notizia per Enel, che detiene una quota del 50% nella joint venture Egpa (Enel Green Power Australia) con la società giapponese.

Entro il 2030, Enel Green Power Australia mira ad aumentare la sua capacità installata dagli attuali 300 megawatt a 2 gigawatt, puntando su un mix di solare, eolico onshore e sistemi di accumulo.

Primo progetto della JV: Quorn Park

L’impegno finanziario di Inpex è stato preceduto dalla decisione finale di investimento su Quorn Park, un progetto ibrido di generazione solare e stoccaggio da 98 megawatt, situato nel Nuovo Galles del Sud. Questo rappresenta il primo progetto congiunto della JV nata lo scorso anno e segna l’inizio di una serie di iniziative che vedranno la collaborazione tra le due società.

Possibile collaborazione anche in Giappone

Non è solo nella terra dei canguri che Enel potrebbe collaborare con Inpex. Grazie alla joint venture, la società giapponese ha dato un forte impulso ai suoi progetti di energia rinnovabile. Inpex potrebbe anche rivolgersi a Enel Green Power per supporto tecnico nella realizzazione di parchi eolici e centrali geotermiche in Giappone.

Accordo in Brasile con Unicamp

Intanto, durante la visita istituzionale del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella in Brasile sono stati firmati accordi che hanno coinvolto la società italiana. L’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, insieme al Country Manager, Antonio Scala, ha firmato una partnership scientifico-tecnologica con l’Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). L’accordo mira a promuovere iniziative focalizzate sulla transizione energetica e sulla prevedibilità degli eventi climatici estremi, oltre a attività di formazione, ricerca e sviluppo tecnologico. La partnership con Unicamp rafforza ulteriormente la presenza di Enel in Brasile, promuovendo la collaborazione in progetti innovativi che possono migliorare la sostenibilità e la resilienza delle reti elettriche.

Il Brasile riveste un ruolo cruciale nella strategia di crescita di Enel. Il Piano Strategico 2024-2026, il primo sotto la guida dell’attuale management, prevede investimenti per circa 3,7 miliardi di dollari in Brasile, con un incremento del 45% rispetto al piano precedente. Nelle reti, in particolare, l’aumento dei capex in Brasile, rispetto al passato, è pari al 75% (2,9 miliardi di dollari nel periodo 2024-26 rispetto a 1,6 miliardi di dollari precedentemente previsti nel piano 2023-25.