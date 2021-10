Enel e Fondazione con il Sud: bando “Nel cuore del Sud”

Il riscaldamento della Terra avanza e segnali di allarme sulla crisi dell'energia si moltiplicano mentre la transizione ecologica si sta rivelando più difficile del previsto - La prossima riunione COP26 di Glasgow è l'ultima occasione per evitare la colpevole sottovalutazione della crisi energetica e per cominciare invece a gestirla come richiede