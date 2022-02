Enel chiude i conti 2021 con 22,3 miliardi di ricavi in più

Il forte balzo in avanti dei ricavi dovuto alla ripresa della domanda elettrica e alla plusvalenza per la cessione di Open Fiber. Ebitda ordinario oltre 19 miliardi

Enel ha pubblicato il bilancio preliminare 2021. I conti registrano un balzo dei ricavi del 33,8% a quota 88,3 miliardi. Un vero e proprio salto in avanti rispetto ai 66 miliardi del 2020. Si tratta di 22,3 miliardi in più che incorporano anche la plusvalenza di 1,7 miliardi realizzata con la cessione del 50% di Open Fiber a Cdp e al Fondo Macquarie avvenuta lo scorso dicembre.

L’Ebitda sale a 17,6 miliardi dai precedenti 16,9 miliardi e l’Ebitda ordinario ammonta a 19,2 miliardi, in aumento di 1,2 miliardi di euro (+6,7%) rispetto ai 18 miliardi del 2020.

L’indebitamento finanziario sale ulteriormente (+14,5%) per effetto del pagamento dividendi e degli investimenti che il gruppo ha in corso nell’ambito della transizione energetica: 52,2 miliardi contro i 45,4 rilevati nel 2020. Sulla crescita ha inciso anche l’acquisto di una nuova quota di partecipazione nel capitale di Enel Americas.

Scendendo nel dettaglio, la nota diffusa da Enel a Borsa chiusa nella serata di giovedì, precisa che il traino della ripresa e il conseguente aumento dei consumi, dopo l’anno del lockdown, si è ripercosso positivamente su Infrastrutture e reti per effetto della maggiore elettricità trasportata; bene anche Enel Green Power per la maggior produzione di energia da fonti rinnovabili. Salgono i ricavi dei Mercati Finali per le maggiori vendite in Italia e America Latina e i ricavi da Generazione Termoelettrica e Trading per effetto dell’incremento delle quantità di energia elettrica e gas vendute e per le maggiori attività di trading su commodity relativamente ai contratti con consegna fisica.

L’aumento dei ricavi – rileva la nota di Enel – ha più che compensato l’effetto cambi negativo “prevalentemente in America Latina”.

La consistenza del personale a fine 2021 è pari a 66.279 unità (66.717 unità a fine 2020). Il gruppo ha prodotto complessivamente 222 Terawattora (TWh) nel 2021 dei quali 174,6 all’estero e distribuito sulle proprie reti 510,3 TWh , circa la metà all’estero. Quanto alle vendite, 216,7 Twh su un totale di 309,4 avvengono ormai fuori dall’Italia.