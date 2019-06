Enel cambia il responsabile per il Nord America

Dal primo luglio il ruolo sarà affidato a Enrico Viale, che sarà sostituito da Antonio Cammisecra al vertice della business line Global Thermal Generation

Dal primo luglio Enrico Viale sarà alla guida della divisione Nord America del gruppo Enel. Il manager lascerà il ruolo di responsabile della business line Global Thermal Generation, dove sarà sostituito da Antonio Cammisecra, che manterrà gli attuali ruoli di responsabile di Enel Green Power e della regione Africa, Asia e Oceania. Inoltre, sempre dal primo luglio, la regione Sud America, guidata da Maurizio Bezzeccheri, diventerà America Latina e integrerà le attività del Gruppo in America centrale, specificamente in Costa Rica, Guatemala e Panama. Lo riferisce enel in una nota.

Viale, spiega il gruppo, è stato nominato responsabile Global Generation del Gruppo Enel nel luglio 2014 e Global Thermal Generation in aprile 2016. Dopo nove anni con Ansaldo Energia e otto con ABB in Italia e Svizzera, Viale è entrato in Enel nel 2003 per svolgere il ruolo di Country Manager per l’Europa sudorientale e di AD di Enel Maritza East 3, seguendo diversi progetti di sviluppo e attività operative nel settore della generazione da fonti convenzionali e rinnovabili, oltre che nella distribuzione, in Bulgaria, Romania e Grecia. Fra il 2008 e il 2014 ha lavorato in Russia, in qualità di Chief Operating Officer, per la gestione della partecipazione di Enel in OGK-5 e Rusenergosbyt e a sostegno delle attività upstream nel gas di SeverEnergia, prima di diventare Country Manager di Enel in Russia e Direttore generale di Enel Russia

Cammisecra è responsabile della business line Enel Green Power e delle regioni America settentrionale e centrale e Asia, Africa e Oceania da maggio 2017. Entrato nell’area Internazionale di Enel nel 1999, ha trascorso alcuni anni in America latina in qualità di Business Development Manager, lavorando in diversi paesi dell’America centrale (Messico, Guatemala, Costarica, El Salvador, Nicaragua e Repubblica di Panama) e meridionale (Brasile, Cile). Nel 2009, ha ricevuto l’incarico di responsabile Business Development Italia in Enel Green Power, e successivamente, nel 2012, di responsabile Operations and Maintenance Italy Hydro, Wind & Solar. Nel 2013, è diventato responsabile Global Business Development di Enel Green Power, a capo di una squadra di oltre 200 persone, attiva in cinque continenti.