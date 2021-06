Enav vince commessa in Russia in partnership con Azimut

La società guidata da Paolo Simioni ottiene un importante contratto in Russa per i servizi di navigazione aerea. Enav continua così a rafforzare la propria presenza all’estero

Enav si aggiudica un importante contratto in Russia. La società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, attraverso la controllata IDS AirNav – società operante nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche – ha firmato un contratto con la società russa Azimut JSC specializzata in tecnologie per l’Air Traffic Management, nell’ambito di una commessa con la STATE ATM Corporation, il service provider per i servizi alla navigazione aerea della Russia.

Enav continua a rafforzare la propria presenza all’estero nella fornitura di alta tecnologia nell’ambito dell’Air Traffic Management grazie ad una politica mirata di investimenti in ricerca e sviluppo e in competenze tecniche.

In particolare, il contratto prevede la fornitura di una piattaforma digitale per la progettazione dello spazio aereo e le relative procedure con componenti AIM (Aeronautical Information Management).

Il progetto di IDS AirNav si concluderà entro il 2021 e consentirà a STATE ATM Corporation di automatizzare i processi per gestire la progettazione dello spazio aereo e tutte le informazioni connesse.