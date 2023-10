Enav: dalla Bei 160 milioni di euro per rinnovare e digitalizzare infrastrutture e sistemi

Il finanziamento servirà all’ammodernamento e la digitalizzazione di infrastrutture e sistemi, inclusi radar, comunicazioni, navigazione e sorveglianza

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha assegnato un finanziamento di 160 milioni di euro a Enav, l’ente responsabile della gestione del traffico aereo civile in Italia. L’obiettivo principale di questo finanziamento è rinnovare e digitalizzare le infrastrutture e i sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.

Enav opera attraverso le torri di controllo di 45 aeroporti commerciali e quattro centri di controllo radar per i servizi nella fase di rotta.

Ammodernare e digitalizzare le infrastrutture

Il prestito della Banca europea per gli investimenti consentirà ad Enav di attuare il suo piano di investimenti per il periodo 2023-2028, concentrando gli sforzi sull’ammodernamento e la digitalizzazione di infrastrutture e sistemi, inclusi radar, comunicazioni, navigazione e sorveglianza. Verranno, inoltre, implementate presso alcuni aeroporti nazionali delle torri di controllo digitali gestite da remoto.

Finanziamento di massimo sedici anni

Il finanziamento della Bei avrà una durata massima di sedici anni e potrà essere utilizzato in tranche diverse, a seconda delle necessità dell’Ente.

Enav avrà anche la possibilità di decidere se optare per un tasso di interesse fisso o variabile per ciascuna tranche, con il tasso specifico stabilito al momento della richiesta di erogazione.

Interventi in linea con il Master Plan europeo

Gli interventi sono in conformità con il Master Plan europeo per la gestione del traffico aereo e la strategia della Commissione Europea per una mobilità sostenibile e intelligente (2020/789).

“Grazie al sostengo della Bei, Enav continuerà a garantire servizi di navigazione aerea all’avanguardia in Italia, offrendo un importante contributo alla sicurezza e all’efficienza del traffico aereo – due pilastri fondamentali della nuova politica di prestito della Bei nel settore dei trasporti” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente Bei.

“Il contratto firmato con Bei conferma la reputazione di livello internazionale del nostro Gruppo, capace di esprimere eccellenza tecnologica e operativa. Le attività oggetto del finanziamento rientrano in un più ampio piano di rinnovamento dell’infrastruttura e del modello operativo di ENAV che ci consentirà di migliorare ancora i servizi a beneficio di compagnie aeree, passeggeri e territori” ha dichiarato Pasqualino Monti, Amministratore Delegato del Gruppo Enav.