Emergenti chef e pizzaioli: il futuro della ristorazione italiana in gara all’ALMA

La sfida è fra 16 concorrenti del Nord. I tre finalisti si aggiungeranno ai vincitori della sezione centro che si è svolta a Roma in occasione del Vinoforum. La finale prevista nella capitale all’inizio del 2022.

Grande attesa per Emergentechef ed Emergentepizza i contest ideati da Luigi Cremona e Lorenza Vitali che vedono in gara giovani talenti, chef e pizzaioli da tutta Italia con le loro proposte innovative. Per la prima volta le selezioni dei due concorsi avranno luogo in ALMA, l’autorevole Scuola di Cucina italiana a livello internazionale che ha sede a Colorno. Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 ottobre si terranno le Selezioni Nord delle due competizioni i migliori giovani talenti della ristorazione del nord d’Italia si sfideranno nella cornice della Reggia di Colorno.

Tre le batterie per gli Chef (due il sabato e una la domenica) per un totale di 16 concorrenti, i quali dovranno sfidarsi su due ricette a tema, di fronte ad una giuria di grande valenza tecnica che si avvarrà anche della presenza degli Chef docenti di ALMA.

I giovani pizzaioli avranno invece due prove: il sabato una pizza a tema libero, la domenica una focaccia realizzata con l’impasto fatto il giorno prima a mano.

A fine evento verranno proclamati i nuovi tre finalisti che andranno ad aggiungersi ai tre designati nei giorni scorsi dalla Selezione Centrosud al Vinofòrum di Roma. La Finale si svolgerà poi a Roma a inizio 2022.

La prima batteria del 9 ottobre vede in gara Anatolij Franzese di Aethos Milan a Milano, Andrea Zazzara di Motelombroso a Milano, Jacopo Dedori di Langosteria a Milano, Fabio Riserbato di Villa Necchi al Portalupa a Molino D’Isella di Gambolò, Danilo Massa del Ristorante del Santo Bevitore dell’albergo della Corona e Davide Marzullo di Villa Crespi** ad Orto San Giulio.

Per la seconda batteria del 9 ottobre scendono in campo Matia Pecis del ristorante Cracco Portofino a Portofino, Simone Bottaro di Cantine Cattaneo a Sestri Levante, Gianmarco Bisceglia di Lord Byron presso l’Excelsior Palace Hotel a Rapallo, Nicolò Salvagnin dell’Hotel Cré Forné a Champoluc.

Per la terza batteria del 10 ottobre la sfida è fra Mattia Pasti di Locanda Pincelli a Moinella, Mattia Terenzi di Onda Blu a San Mauro a Mare, Riccardo Statella di Villa Abbondanzi Resort a Faenza, Giulia Sutto di I Droghieri a Treviso, Nicola Crestani di Impronta Ristorante a Bassano del Grappa e Stefano Zanini di Mos a Desenzano.

L’evento si concluderà con la premiazione dei nell’Aula Magna di ALMA in una cerimonia nella quale verranno assegnati riconoscimenti anche ad alcune strutture nell’ambito della guida Alberghi & Ristoranti 2021 del Touring Club Italiano.

“Dopo aver diplomato, nel corso dei suoi primi 17 anni di formazione oltre 4.000 allievi che sono oggi professionisti del settore- commenta Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – in questo scenario ALMA prende parte nel concorso di Emergente Cucina ed Emergente Pizza come partner del progetto. Due appuntamenti prestigiosi non solo dal punto di vista dei professionisti che vi gareggeranno, ma soprattutto un’occasione di talent scouting in cui le competenze di questi giovani, ma esperti, professionisti del mondo della gastronomia getteranno le basi per delineare stili, idee e spunti che a livello internazionale caratterizzeranno il mondo della cucina e della pizza.”