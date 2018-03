Embraco: stop ai licenziamenti fino a fine 2018

Accordo raggiunto fra il Ministro Calenda, i sindacati e la multinazionale. I prossimi obiettivi sono la reindustrializzazione e il mantenimento delle attività operative almeno fino a fine anno

Fino a fine anno non ci saranno licenziamenti per i lavoratori di Embraco. Importante passo in avanti nelle trattative fra il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, i sindacati e la multinazionale multinazionale produttrice di strumenti di refrigerazione che poche settimane fa aveva annunciato la chiusura dello storico stabilimento di Riva di Chieri con annesso licenziamento senza cassa integrazione di 500 dipendenti.

Il congelamento fino a fine anno serve, stando alle parole di Calenda, “per avere il tempo da recuperare per una reindustrializzazione su cui Embraco e Whirlpool si impegneranno anche economicamente. I lavoratori prenderanno lo stipendio pieno, non ci saranno part time e riduzione di orario. E questo sarà a carico dell’azienda”.

“L’incontro rappresenta un passo importante nell’ambito di un rinnovato spirito di collaborazione tra Whirlpool Corporation, capogruppo di Embraco Europe, i rappresentanti dei lavoratori, i sindacati e le istituzioni italiane a livello nazionale, regionale e locale”, ha dichiarato Embraco in una nota in cui spiega di avere “presentato una nuova soluzione alternativa per sostenere i dipendenti di Riva presso Chieri per un periodo di tempo più esteso, mantenendo le proprie attività operative fino alla fine del 2018″.

“Embraco – aggiunge la nota dell’azienda – rimane impegnata a lavorare, nelle prossime settimane, in stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e con le istituzioni per finalizzare un accordo legalmente sostenibile e nei migliori interessi di lungo periodo per tutto il personale coinvolto. Presente in Italia e nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) dal 1989, Whirlpool Corporation – conclude l’azienda – ha sempre dimostrato un forte senso di responsabilità, rispettando i propri impegni nei confronti delle parti interessate e lavorando per rafforzare il tessuto economico e sociale delle comunità in cui opera”.

Soddisfazione per il premier Paolo Gentiloni.