Elon Musk colleziona flop: da Starship a Twitter ma la sua colpa imperdonabile è l’antisemitismo

L’aberrante antisemitismo di Elon Musk è più imperdonabile dei suoi ultimi insuccessi industriali: da Starship a Twitter. Incredibile la deriva razzista del fondatore di Tesla

Elon Musk, il ricco miliardario sudafricano naturalizzato statunitense e fondatore di Tesla, sembra aver perso da tempo il suo tocco magico ma soprattutto la lucidità. Per lui è un periodo nero e il flop del lancio del razzo Starship, esploso otto minuti dopo, è solo l’ultima delle debacle. Ma inspiegabile resta soprattutto il fallimento di Twitter che in pochi mesi Musk ha letteralmente distrutto. In una vita costellata da incredibili successi come è stata finora quella di Musk qualche insuccesso ci può stare. Quello che invece è imperdonabile è il suo antisemitismo che gli è già costata la perdita della pubblicità di Apple e Ibm dal suo Twitter, ora X. Tutta colpa di un tweet infame fatto di sole quattro parole: “Hai detto l’assoluta verità”. Così ha risposto Musk a un utente che accusava gli ebrei di provare un “odio dialettico per i bianchi”. Insomma, per Musk gli ebrei odiano i bianchi. Incredibile. Perfino la Casa Bianca è insorta definendo la sortita di Musk una “ripugnante promozione dell’antisemitismo e dell’odio razzista, contraria ai nostri valori”. Musk non è nuovo a sortite aberranti che si ispirano al suprematismo bianco ma stavolta ha davvero passato il segno e merita solo riprovazione.