Elezioni Molise: vittoria netta del centrodestra con Roberti oltre il 62%. Alleanza Pd-M5S nuovo flop

Roberto Gravina ammette la sconfitta e si congratula con il vincitore. Crolla il M5S con il 7% dei voti. Pd al 12% come Forza Italia

Vittoria schiacciante del centrodestra in Molise. Poco dopo la mezzanotte, quando sono state scrutinate 300 sezioni su 393, il centrodestra ha ottenuto il 62,3% dei voti; 36.30 per la colazione Pd-M5S. Il primo partito della Regione è Fratelli d’Italia con il 19.56% seguito da Forza Italia con il 12.3%. Il Pd ha ottenuto l’11.65% delle preferenze, mentre il M5S si ferma sotto il 7%. Vince ancora una volta Giorgia Meloni, fallisce senza scampo il campo semilargo voluto da Elly Schlein con Pd, M5S (che tracolla), Sinistra Italiana.

Il nuovo presidente del Molise è dunque Francesco Roberti, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia Berlusconi per il Molise, Il Molise che Vogliamo, Noi Moderati, Popolari per l’Italia, Lega per Salvini Premier, Unione di centro per un totale di voti pari a 94.339. Il candidato del centrosinistra Roberto Gravina, il secondo più votato, si è congratulato con il vincitore al telefono. “Nell’altra coalizione – ha detto – evidentemente hanno costruito un’alleanza che ha funzionato di più, per quanto riguarda noi è il contrario. Non vedo grosse alternative nel commentare questo voto che vede in modo chiaro una vittoria del centrodestra”, ha riconosciuto. “Il nostro, comunque – ha aggiunto – è un progetto che deve avere un seguito”. Gravina, sindaco di Campobasso, ha anche annunciato che proseguirà la sua attività in Consiglio regionale. Il terzo candidato Emilio Izzo ottiene l’1,44%. Ha votato il 47,9% degli aventi diritto.

Elezioni Molise: analisi del voto, presidente e liste

Analizzando il voto, nella coalizione di centrodestra prevale Fratelli d’Italia con il 18,9% mentre nel centrosinistra il Pd arriva al 12% tanto quanto Forza Italia. Il M5S crolla al 7,1%.

Guardando al centrodestra, Il Molise che vogliamo sfiora il 10%, Noi moderati si attesta al 7,48%, Popolari per l’Italia 6,45%, Unione di centro 3,54%.

Nel centrosinistra, dopo Pd e M5S, Costruire democrazia arriva al 5,74%, Alleanza verdi sinistra 4,75%, Progresso Molise 4,19% e Molise democratico e socialista 0,76%