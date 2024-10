Elezioni Liguria: testa a testa tra Orlando e Bucci. Pd primo partito, debacle M5S

Genova sostiene il candidato del centrosinistra, nonostante le proiezioni dessero in vantaggio quello del centrodestra. Fdi sotto il 15%. Crolla l’affluenza, che si attesta al 46%

Testa a testa per la presidenza della Liguria tra il sindaco di Genova Marco Bucci e l’ex ministro Andrea Orlando dopo la tempesta giudiziaria che ha colpito il centrodestra, portando alle dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toni. Secondo i dati reali diffusi dal Viminale, quando sono state scrutinate 819 sezioni su 1.785 il candidato del centrosinistra è al 48,35% mentre quello del centrodestra è al 47,89%. Paradossalmente a spingere la corsa di Orlando è Genova, la città che ha eletto per due volte sindaco Marco Bucci. Nel capoluogo di Regione, con 273 sezioni scrutinate su 653, il distacco fra Orlando e Bucci è di 12 punti. Opposte le rilevazioni dei sondaggisti che danno invece come più probabile la vittoria di Bucci. Secondo la quarta proiezione di Swg, diffusa da La7, il candidato del centrodestra sarebbe in testa con il 49,3% dei voti contro il 47,6% del candidato di centrosinistra. Gli altri candidati sono al 3,10%. Simili le percentuali di Opinio-Rai: Bucci è al 48,8%, Orlando al 47,3%.

Elezioni Liguria: Pd primo partito, bene Fdi, debacle M5S

Il Partito Democratico è di gran lunga il primo partito della Liguria. Con 819 sezioni scrutinate: il Pd avrebbe conquistato il 28,7% delle preferenze. Crolla invece il Movimento Cinque Stelle che si fermerebbe al 4,97%, pagando anche la guerra tra il fondatore (genovese) Beppe Grillo e il leader Giuseppe Conte. Alleanza Verdi e Sinistra sarebbe invece al 6,29%, mentre la lista Orlando presidente si attesta al 5,48%. Sono sotto il 2% sia la lista centrosinistra patto civico riformista con Azione e l’altra civica di Orlando, liguri a testa alta. Il risultato di coalizione sarebbe del 48,37%.

Nel centrodestra, invece, Fratelli d’Italia è al 14,25% e la lista civica di Bucci “Vince Liguria” al 9,34%. Testa a testa interno alla maggioranza tra Lega (8,54%) e Forza Italia (7,58%). La seconda civica “Orgoglio Liguria” è al 5,86%, mentre l’Udc si ferma all’1,35% e Alternativa popolare di Bandecchi allo 0,33%.

Affluenza sotto il 50%

L’affluenza definitiva è stata del 46%, in netto calo rispetto al 53,73% dell’ultima tornata elettorale, complice anche il forte maltempo che ha colpito la Liguria nel weekend. Per quanto riguarda le singole città, è pesante il calo nelle città di Imperia, (-9% al 44%) e Savona (da 56,1% a 46,6%). A La Spezia, città di Orlando, ha votato il 47,7% degli elettori (era il 52% nel 2020. A Genova, infine, città del candidato del centrodestra Marco Bucci l’affluenza definitiva è stata del 48,29% (alle Regionali del 2020 fu del 53,48%).