Elezioni Abruzzo: vince il centrodestra. Marsilio riconfermato Governatore con il 53,5%. D’Amico del centrosinistra si ferma al 46,5%

Il centrodestra vince nettamente le regionali d’Abruzzo e anche il Governo della Meloni respira. Senza fortuna il campo largo del centrosinistra che non replica il miracolo sardo

Il centrodestra vince le elezioni regionali in Abruzzo. Marco Marsilio, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, si riconferma Governatore con il 53,5%, secondo le ultime proiezioni. Luciano D’Amico, sostenuto invece da Pd, Cinque Stelle, Italia Viva e Azione, si ferma al 46,5%. L’affluenza è stata del 53%.

Il centrosinistra sperava di ripetere il miracolo sardo ma non è andata così. Esulta invece il centrodestra. “Abbiamo abbattuto un muro perché in 30 anni non era mai successo che il Governatore uscente venisse nessuno riconfermato” ha dichiarato Marsilio“. Le regionali d’Abruzzo sono elezioni locali e hanno un valore principalmente locale ma non sfuggono le ricadute nazionali. Nel centrodestra il successo mette un cerotto sulle ripetute polemiche tra la premier Giorgia Meloni e il leader della Lega, Matteo Salvini e scongiura la paura che il trend elettorale avesse esaurito la spinta propulsiva della coalizione di governo e soprattutto della Presidente del Consiglio e del suo partito. Al contrario, le alleanze improvvisate del centrosinistra non portano fortuna e offrono motivi di riflessione soprattutto al Pd di Schlein e ai Cinque Stelle di Conte.