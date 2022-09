Condividi Twitter

Elezioni 25 settembre – Vince il centrodestra, trionfa Meloni, M5S scavalca la Lega, testa a testa FI e Azione

Secondo il primo trendpoll il centrodestra vince le elezioni politiche del 25 settembre e Giorgia Meloni diventa il primo partito con il 25% dei consensi che la mette in pole position per ricevere il mandato dal Capo dello Stato per formare il primo Governo della nuova legislatura

Il centrodestra vince nettamente le elezioni del 25 settembre con una forchetta tra il 43 e il 47% dei consensi secondo il primo trendpoll de La7 contro il 25-29% del centrosinistra ma chi trionfa è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che si attesta attorno al 25% e diventa il primo partito davanti al Pd che si colloca attorno al 20%. Il secondo derby lo vince invece il Movimento Cinque Stelle, che stando al primo trendpoll, scavalca con il 15,% la Lega in calo rispetto a due anni fa e attestata sull’11,5%. Testa a testa invece, secondo le prime indicazioni, tra Forza Italia e Azione che oscillano attorno al 7%. Naturalmente, per la complessità del Rosatellum, le percentuali dei consensi non bastano a dire quanti parlamentari raccoglierà ciascuna forza politica e quali saranno i margini della maggioranza alla Camera e al Senato. Le prossime ore risolveranno tutti i dubbi, ma secondo le prime indicazioni Giorgia Meloni è in pole position per formare il suo primo Governo. Già domani vedremo come reagiranno i mercati finanziari e le cancellerie internazionali.