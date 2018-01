Educazione finanziaria al femminile: Global Thinking Foundation presenta Donne al Quadrato a Bari

La fondazione di Claudia Segre presenta, insieme ad AssiomForex, venerdì 19 gennaio nella Sala Giunta del Palazzo di Città a Bari l’iniziativa D2-Donne al Quadrato, che prevede corsi di educazione finanziaria e imprenditoriale rivolti esclusivamente alle donne su tutto il territorio nazionale

“Cittadinanza consapevole nei percorsi di educazione finanziaria”, questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 19 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala Giunta del Palazzo di Città a Bari. L’evento, realizzato da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit che promuove progetti e iniziative di alfabetizzazione finanziaria, in collaborazione con Assiom Forex e con il patrocinio del Comune di Bari, si inquadra all’interno del percorso D2 – Donne al Quadrato, corsi di educazione finanziaria e imprenditoriale rivolti esclusivamente alle donne su tutto il territorio nazionale.

Interverranno il Sindaco, Antonio Decaro, Roberta Marzullo, Consigliere e Titolare della Divisione Segreteria di Banca d’Italia, Rosanna Grimaldi, Docente del Progetto Donne al Quadrato, e Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation. Il progetto vede coinvolte un team di 30 donne che, forti di un’esperienza nel mondo della finanza, si sono rese disponibili a tenere corsi di educazione finanziaria gratuiti a beneficio di altre donne che vivono un momento di difficoltà e desiderano rimettersi in gioco.

Alle donne che hanno vissuto vicende legate a situazioni di isolamento economico, reduci da divorzi o violenza domestica, viene offerto un supporto per tornare a essere protagoniste e uscire dall’esclusione sociale e lavorativa. La digital economy offre numerose opportunità alle donne che desiderano affermarsi e raggiungere la propria indipendenza, anche come imprenditrici, ma questo percorso deve essere supportato da un solido background finanziario ed economico. Le donne che intendono accedere a forme di telelavoro o lavoro da remoto hanno bisogno di nozioni di pianificazione finanziaria per gestire anche le esigenze della famiglia e degli eventuali figli.

Global Thinking Foundation con questo progetto ha messo insieme donne di valore e con grande esperienza maturata all’interno di banche e istituzioni, che hanno fin da subito accettato la sfida di impegnarsi in qualcosa di fattivo per altre donne e hanno condiviso con entusiasmo l’obiettivo di inclusione sociale, in linea con quelli che sono i dettami del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale (che mirano entro il 2030 a contribuire alla crescita globale, promuovendo l’inclusione finanziaria di quegli adulti che non sono coinvolti nel sistema finanziario formale, permettendo loro di raggiungere l’accesso ai conti correnti ed ai mezzi di regolamento finanziari).

La formazione certificata ISO, si articola in tre moduli:

1. Pianificazione Famigliare: il Budget Famigliare legato agli obiettivi di Vita

2. Pianificazione Finanziaria: Educazione Finanziaria e Focus sugli investimenti

3. Pianificazione Professionale: L’impresa al femminile al tempo della sharing economy

I corsi sono gratuiti e si terranno in tutta Italia. Per consultare il calendario aggiornato: www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato