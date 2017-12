Edison entra nei servizi energetici per la Pa acquisendo Energon Esco

Acquisito il 100% della società trentina che serve oltre 1800 edifici fra scuole pubbliche, ospedali, case popolari e condomini

Edison, tramite la propria controllata Fenice Spa, ha annunciato il closing con Energon Esco Spa per l’acquisizione del 100% di Energon Facility Solutions Spa (ex PVB Solutions), società trentina che opera nella progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione impiantistica ed energetica degli edifici civili, ospedalieri e industriali.

“L’acquisizione di Energon Facility Solutions – dichiara Paolo Quaini, Direttore Divisione Servizi Energetici

e Ambientali di Edison – è il primo passo importante del percorso che vuole portare Edison ad essere leader nei servizi energetici anche in segmenti di mercato in cui non era ancora presente, come la Pubblica Amministrazione e i servizi per il terziario”

“Questa azienda – ha continuato Quaini – storicamente radicata sul territorio, con importanti contratti di lungo periodo con la Pubblica Amministrazione, è una scelta coerente con gli obiettivi che ci siamo posti. La conferma del management attuale e l’integrazione con Edison garantiranno stabilità e sono certo che consentiranno un forte sviluppo”.

L’operazione offre a Edison l’opportunità di entrare nel segmento di mercato più rilevante per l’efficientamento energetico, quello dei servizi per la Pubblica Amministrazione, che ha un valore di oltre 2 miliardi di Euro all’anno e rappresenta circa il 50% di tutto il settore. Salvaguardando e promuovendo il valore e l’operatività di Energon Facility Solutions, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con il territorio-

Edison apporterà una capacità di competere sul mercato, grazie alla propria solidità finanziaria, allo sviluppo di sinergie nell’approvvigionamento di energia elettrica e gas e alle azioni di cross-selling sulla propria base di clienti.

Energon Facility Solutions serve oltre 1.800 edifici tra strutture pubbliche, ospedali, case popolari, scuole e condomini in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Nel 2016 ha registrato un

fatturato di circa 36 milioni di Euro e un portafoglio contratti di oltre 100 milioni di Euro, grazie al contributo quotidiano di 130 persone, manager e risorse chiave per il futuro sviluppo delle attività.

“Siamo contenti e professionalmente orgogliosi di avere completamente ristrutturato e rilanciato in soli due anni una società in crisi finanziaria ed economica profonda. Dall’altra parte, ci siamo accorti che le

significative capacità e competenze tecniche e commerciali di Energon Facility Solutions, in particolare verso la Pubblica Amministrazione, richiedono strutture aziendali complesse e un impegno finanziario rilevante – dichiarano Gian Luca Guaitoli, Luca Pedani, Paolo Sandali, presidente e amministratori delegati di Energon Esco.

Aggiunge Guaitoli: “Energon Esco può così concentrarsi sul proprio piano industriale che vede la società affermare il proprio modello di business Energy Service Company – proprietaria degli impianti di cogenerazione/trigenerazione energetica – rivolto al settore privato e al segmento dei gestori istituzionali di asset commerciali e residenziali.