Edenred Engagement: ecco la piattaforma per aumentare la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti in Italia

In Italia, solo la metà dei dipendenti è pienamente soddisfatta del proprio lavoro. Tuttavia, tra coloro che hanno accesso a un piano di welfare aziendale, la soddisfazione aumenta al 64%, mentre scende al 40% per chi non ne dispone. Questi dati emergono dall’ultima edizione dell’Osservatorio Welfare di Edenred Italia, evidenziando l’importanza cruciale che le risorse umane attribuiscono alla soddisfazione lavorativa. Questa è strettamente legata alla capacità delle aziende di utilizzare strumenti efficaci per coinvolgere i dipendenti.

Proprio per affrontare queste sfide, Edenred Italia ha introdotto “Edenred Engagement” una nuova piattaforma digitale disponibile per aziende di diverse dimensioni. Questa suite di strumenti cloud mira a migliorare l’esperienza dei dipendenti, aumentando la loro soddisfazione e coinvolgimento, con l’obiettivo di incrementare la produttività e ridurre il turnover. Completando l’offerta ci sono i buoni pasto Ticket Restaurant, i buoni regalo Edenred Shopping e altre soluzioni di Welfare Aziendale, pensati per supportare le aziende nella gestione e valorizzazione delle risorse umane.

Edenred Engagement, già adottata da oltre 4.500 aziende e 8 milioni di utenti nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia, è ora disponibile anche per le aziende italiane di tutti i settori.

Cos’è Edenred Engagement

Edenred Engagement è la prima piattaforma italiana che offre una vasta gamma di soluzioni per l’engagement dei dipendenti in un unico “one-stop-shop”. Include sconti e benefit, sistemi di rewarding per premiare l’impegno, attività per migliorare il benessere e promuovere stili di vita sani, strumenti per il feedback e per facilitare la comunicazione tra colleghi. L’hub unificato è interfacciabile con tutti i sistemi Hris(Human Resources Information System), consentendo una gestione integrata dei servizi di welfare aziendale e lo sviluppo di strategie personalizzate. È progettato per attrarre, trattenere e coinvolgere talenti, con la capacità di misurare l’efficacia di ogni iniziativa.

a piattaforma mira a supportare le funzioni Hr nello sviluppo e nella gestione di strategie efficaci di employee engagement. Questo è fondamentale in un contesto in cui quasi la metà degli italiani si dichiara insoddisfatto del proprio lavoro, aiutando le aziende a attrarre e trattenere i talenti in modo più efficace.

Come è strutturata Edenred Engagement

Edenred Engagement unisce l’expertise di Edenred nel settore dei benefit per dipendenti con la tecnologia di Reward Gateway, acquisita nel 2023. La piattaforma è strutturata in sei moduli:

Sconti: offre accesso a sconti esclusivi in diverse categorie come viaggi, tecnologia, alimentari e shopping, sia online che offline.

Riconoscimento: consente alle aziende di creare strategie personalizzate per premiare e riconoscere i dipendenti.

Benessere: contiene risorse come video e articoli su fitness, consigli finanziari, mindfulness, yoga, alimentazione sana e equilibrio tra lavoro e vita privata.

Comunicazioni: una bacheca interattiva simile ai social media che connette tutti i dipendenti, comunica i valori e la missione aziendale e aumenta la consapevolezza su temi e aggiornamenti interni.

Sondaggi: permette alle aziende di creare questionari personalizzabili per scoprire i bisogni e le opinioni dei dipendenti.

Analisi: strumento di raccolta dati per comprendere i livelli di engagement dei dipendenti, aiutando i Direttori delle Risorse Umane a valutare i driver di coinvolgimento più efficaci e le performance complessive della piattaforma.

“Edenred Engagement ridefinisce la relazione azienda-dipendente e il modo di vivere il lavoro – ha affermato Giulio Siniscalco, Commercial Director Benefit & Engagement di Edenred Italia – Questa nuova soluzione amplia la gamma di esperienze a disposizione delle aziende per attrarre, coinvolgere, motivare e trattenere i talenti. Se fino a poco tempo fa per coinvolgere le persone erano sufficienti strumenti tradizionali di incentivazione, oggi è essenziale che la retribuzione sia integrata da riconoscimenti tangibili che influiscono sul clima aziendale e sulle performance delle persone. Per questo Edenred si pone come interlocutore unico per le aziende e i responsabili delle risorse umane nel gestire e rendere efficace la relazione con le proprie persone, incentivandole e trattenendole con una gamma di strumenti personalizzabili in base alle esigenze reali e specifiche di ogni popolazione aziendale, in qualsiasi territorio e di qualsiasi fascia d’età. Dal nostro Osservatorio Welfare emerge che per il 60% del campione, quello del lavoro è un tema particolarmente sentito rispetto ad altri aspetti della vita. L’azienda è chiamata quindi ad essere sempre più vicina alle esigenze e ai bisogni delle proprie persone per rispondere alle loro aspettative ed essere capace di garantire un corretto equilibrio vita privata e professionale, benessere e soddisfazione. Non solo, riteniamo che in futuro il concetto di riconoscimento delle performance sarà sempre più accompagnato da concetti come empatia e apprezzamento, oltre alla remunerazione e ai benefit. Si tratta di nuove modalità capaci di influire in maniera importante sulle performance di aziende e persone. Infatti, secondo un recente studio di Reward Gateway Edenred nel Regno Unito, ‘l’apprezzamento empatico’ può aumentare la produttività fino al 40 percento.”