Economia in Famiglia: carte di pagamento, funzionano così

VIDEO – Il progetto FamilyMI, realizzato da Global Thinking Foundation in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, insieme alla Fondazione Politecnico di Milano, nasce dall’esigenza di offrire un supporto al dibattito sull’evoluzione finanziaria e sulla cosiddetta “financial inclusion” alle famiglie dei Millennials (nati tra il 1980 e il 2000) dell’area di Milano e provincia. Offrendo un mezzo esplicativo ed esaustivo per riordinare i concetti che compongono la finanza odierna, si intende includere i soggetti che non riescono ad accedere autonomamente alle prospettive finanziarie più comuni, in termini di servizi e di facilitazioni normalmente dedicati alle fasce a rischio in particolare alle famiglie dei Millennials.

Carte di pagamento

Il mondo del credito a piccoli passi. Chi si accontenta gode!

Dopo aver aperto un conto corrente nel video precedente, Daniele vorrebbe poter disporre di una carta di credito ma la banca non può soddisfare la sua richiesta. Il nostro protagonista di questo esempio, infatti, ha appena iniziato a lavorare e per il momento dovrà accontentarsi della carta di debito (o carta bancomat), che non consente a Daniele di fare acquisti se non dispone della cifra in conto o se l’importo supera il massimale imposto dalla carta. Tuttavia, come spiegato nel nostro Glossario con oltre 1200 esercizi: Redooc, Daniele non deve preoccuparsi. Infatti, crescendo professionalmente e potendo offrire maggiori garanzie alla sua banca potrà accedere anche lui potrà disporre della carta di credito.

FamilyMI propone un percorso informativo in modo innovativo ed intuitivo. Si inizia questo percorso con un questionario online sui concetti principali del risparmio ed investimento consapevole, costituto da sette test, ciascuno dedicato ad un argomento: Conto Corrente; Assicurazioni; Obbligazioni; Azioni; Fondi d’Investimento, SICAV ed ETF; Cambi; Certificates.L’esito del singolo test viene collegato, a video/animazioni denominate Pillole Formative di diversa durata e contenuto, per informare in maniera coinvolgente ed interattiva sui concetti di base di economia e finanza: Global Thinking Foundation.

