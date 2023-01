I progetti annunciati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica stanzia 600 milioni di euro. In aumento le importazioni di materiali elettrici dalla Cina

Con il nuovo anno partono 192 progetti di investimenti “faro” di economia circolare. Sono destinati a nuovi impianti di meccanizzazione della raccolta differenziata e alla creazione di altre strutture di trattamento dei rifiuti. Con 600 milioni di euro a valere sul PNRR, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica interviene in settori trainanti del sistema economico italiano. L’approccio riguarda il miglioramento della raccolta rifiuti, la logistica e il riciclo rifiuti di apparecchiature elettriche, elettroniche, carta e cartone. Nel darne comunicazione, il Ministero pone in evidenza i prossimi interventi sui rifiuti elettronici, plastici, marini, tessili. Come stabilito a monte per le risorse del PNRR anche in questo caso il 60% andrà alle Regioni del Centro-Sud e al 40% a quelle del Nord. “L’Italia è leader per il riutilizzo dei materiali ed è al vertice della classifica degli Stati membri dell’UE per tasso di riciclo di tutti i rifiuti, urbani e speciali”, ha detto il Ministro Pichetto Fratin.

L’economia circolare si avvale anche del progetto ACROBAT

Gli obiettivi in tema di riciclo e riuso restano al centro dell’interesse dell’Unione europea. Proprio sul finire del 2022 è partito il progetto ACROBAT con il sostegno del Fraunhofer Institute for Laser Technology, l’azienda del riciclo di batterie ACCUREC per la Germania, l’Università Cattolica di Lovanio e VITO per il Belgio. La diffusione di strumenti elettronici con le crescenti importazioni dall’Est ha posto l’Ue dinanzi alla necessità di omogenizzare i sistemi di raccolta e riciclo. ACROBAT entro il 2030 vuole raggiungere un target complessivo di recupero annuale di 5.400 tonnellate di materiale catodico (litio-ferro-fosfato), 6.200 tonnellate di grafite e 4.400 tonnellate di elettrolita. Ne guadagnerà, ovviamente, l’ambiente.

La Cina rifornisce l’Ue per oltre il 60%.

Le batterie agli ioni di litio- sostiene l’Enea- contengono sostanze pericolose per l’ambiente, che potrebbero essere gestite in maniera opportuna e valorizzate durante le stesse operazioni di riciclo. La capacità di estrarre litio, fosforo e grafite diventerà una tappa ineludibile dell’economia circolare. L’Europa deve affrancarsi dalla Cina che attualmente produce oltre il 60 % delle batterie agli ioni di litio largamente usate nell’elettronica e in molte catene industriali. La partita è complessa perché prima di arrivare al riciclo l’Europa deve raffrontare la produzione di tali materiali. Nel 2020 i Paesi europei raggiungevano l’ 1%. “Per poter favorire l’indipendenza dell’Europa da questi approvvigionamenti, risulta sempre più evidente la necessità di riciclare localmente queste materie prime da prodotti a fine vita ”, spiega Federica Forte ricercatrice dell’Enea. Una valutazione che si ricollega allo studio del CRIET della Bicocca che ha registrato aumenti tra il 43 e il 79 % per rame e ferro tra ottobre 2020 e giugno 2021. I progetti annunciati dal governo italiano devono tenere conto di queste criticità.