Economia circolare: Intesa finanzia Sacmi con 40 milioni di euro

Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina metterà a disposizione di Sacmi una linea di credito del valore di 40 milioni di euro per 8 anni per favorire progetti sostenibili. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia Green di Sace per l’80% dell’importo finanziato

Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 40 milioni di euro a favore di Sacmi, il gruppo imolese operante nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, tecnologie e materiali avanzati. Il finanziamento è teso al raggiungimento di specifici obiettivi di Ricerca e Sviluppo orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi ceramici e del Rigid Packaging con particolare enfasi sull’economia circolare. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia Green di Sace per l’80% dell’importo finanziato.

In particolare, l’operazione consiste in una linea di credito della durata di 8 anni caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target in ambito di economia circolare. Al fine di sviluppare nuove tecnologie e soluzioni ingegneristiche in grado di rendere i processi produttivi sempre più sostenibili ed efficienti, intervenendo sui consumi energetici, sul recupero dei materiali di scarto, sull’utilizzo di materiali compostabili e sul contenimento delle emissioni inquinanti.

“Il finanziamento – ha sottolineato Paolo Mongardi, Presidente di Sacmi – si colloca, rafforzandola, all’interno della precisa strategia del Gruppo di continuo miglioramento del profilo ambientale della propria offerta globale in risposta ad una domanda sempre più sensibile e conferma il forte impegno dell’azienda verso la sostenibilità e le tematiche ESG, Environmental, Social e Governance”.

Gli interventi finanziati rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un’Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. Come previsto dal Dl “Semplificazioni” dello scorso luglio (76/2020), la società guidata da Pierfrancesco Latini può rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un’economia a basso impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

“L’economia circolare è fondamentale per uno sviluppo economico che generi un impatto ambientale e sociale positivo – ha dichiarato Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo -. L’operazione con Sacmi conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d’impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti a sostegno del ridisegno del sistema industriale. La Banca conclude così un’ulteriore operazione a valere sul plafond dedicato alla Circular Economy”.

Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace ha aggiunto: “Con questa operazione prosegue il nostro impegno costante a supporto della transizione ecologica del Paese. L’operazione arricchisce ulteriormente la storica relazione tra Sace e il Gruppo Sacmi, che si è consolidata nel tempo, non solo supportando la crescita sui mercati esteri, ma trovando le soluzioni più competitive anche per le esigenze di finanza strutturata, di cui l’operazione green è un’ulteriore conferma della importante partnership”.