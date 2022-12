Economia Circolare: Hera, con Chef Express e Roadhouse, trasforma gli oli vegetali in biocarburante

Da olio vegetale esausto a biocarburante per i mezzi operativi del Gruppo Hera. È progetto della multiutility emiliana che sta portando avanti da marzo e rivolto a trasformare un potenziale rifiuto in risorsa.

Hera ha dato via ad un progetto con Chef Express e Roadhouse per il recupero degli oli vegetali e la loro trasformazione in biocarburante lungo la filiera completamente tracciata e sostenibile di Hera.

Il progetto di Hera, Chef Express e Roadhouse: cosa prevede

Il progetto prevede, infatti, che gli oli vegetali esausti generati dalle attività di ristorazione vengano recuperati e trasformati così in punti di vendita e ristoranti.

Hera si è impegnata dal marzo in questo progetto. La multiutility italiana si occupa della raccolta degli oli, valorizzandoli integralmente e conferendoli alla bio-raffineria Eni di Porto Marghera dove vengono trasformati in biocarburante immesso nel gasolio Eni Diesel+. Questo sarà poi impiegato anche in alcuni dei mezzi operativi dell’azienda.

Dai punti di ristorazione del Gruppo Cremonini aderenti, in questi mesi, sono stati raccolti 88 mila chili di olio vegetale esausto, poi trasformati in oltre 100 mila litri di biocarburante idrogenato.