Ecco Nora, il podcast Terna che spiega l’energia e l’innovazione alla generazione Z

Nove puntate del podcast Terna raccontano la transizione energetica e l’innovazione. Nora ha 28 anni e con i dati profila le persone

Nora ha 28 anni, si definisce nerd e a lei Terna affida il compito di spiegare l’energia e le grandi trasformazioni che sta attraversando. E’ in arrivo “Nora, il futuro dell’energia è il nostro mestiere”, un podcast in nove puntate con il quale il gruppo che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale intende raccontare alla generazione Z il progetto Tyrrhenian Lab e i temi della transizione energetica. Il podcast, disponibile da oggi martedì 5 luglio sulle principali piattaforme audio.

Il podcast Terna: Nora, 28 anni, spiega l’energia e l’innovazione

Energie rinnovabili, digitalizzazione, nuova mobilità sono solo alcuni dei temi al centro di un racconto generazionale che affronta i grandi cambiamenti e la transizione energetica attraverso il viaggio professionale, ma anche personale, di una ragazza ventottenne che ama definirsi una ‘nerd’ dotata di un infallibile e straordinario talento da profiler. I talenti e le competenze sono al cuore del Tyrrhenian Lab, il progetto per il quale l’azienda guidata da Stefano Donnarumma investirà complessivamente 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni: un centro di formazione di eccellenza, realizzato in stretta collaborazione con le Università di Cagliari, Salerno e Palermo e distribuito nelle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti.

Nora, il podcast Terna e il progetto Tyrrenian Lab

Grazie alle intese siglate con i tre atenei, Terna selezionerà e formerà, tra l’autunno del 2022 e il 2025, più di 150 giovani di elevata professionalità, ai quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica. Gli studenti, una volta completati i 12 mesi di master, potranno poi essere assunti nelle sedi territoriali Terna delle tre città.

Chi è Nora, protagonista del podcast Terna

Nora è laureata in scienze cognitive e processi decisionali, lavora per un’agenzia di consulenza, è appassionata di big data e intelligenza artificiale ed è stanca di lavorare per assecondare obiettivi poco lungimiranti: decide, quindi, di mettersi in proprio e fare la consulente, sfruttando il suo talento straordinario per il cambiamento e la sua vocazione ambientalista. La nonna Sofia, l’unica persona che Nora è sempre stata incapace di capire, le affida un compito delicato e personale.

Da qui comincia un viaggio attraverso l’Italia in cui Nora, a ogni episodio, sarà aiutata dal suo grande talento a comprendere le persone che incontra per aiutarle ad avere una prospettiva diversa sulla transizione energetica e l’innovazione, con le opportunità che di volta in volta queste schiudono. In nove puntate:

• L’isola delle strane energie

Nora è una profiler in grado di leggere nella mente delle persone, a partire da pochi dettagli. Tampinata da Leonida Aspidi, un importante cliente che si occupa di rinnovabili, Nora si trova su un’isola per assistere a una convention sulle energie alternative. Un imprevisto interrompe l’evento.

• La missione di Sofia

La nonna di Nora le affida una “missione”: andare in Valle d’Aosta alla ricerca di un suo amore di gioventù. Nora si rimette in viaggio verso nord. Durante una sosta presso un distributore di benzina si imbatte in una famiglia con idee molto divergenti sulle nuove rotte dell’energia.

• Ritorno al futuro

Nora ha deciso di passare la notte nel bed&breakfast presso il distributore di benzina, quando riceve una chiamata ambigua da Filippo, braccio destro di Aspidi. Prosegue, intanto, il suo confronto con i proprietari del distributore su rischi e opportunità della mobilità elettrica.

• Vertical family

Sempre inseguita da Aspidi, Nora si ferma in un paesino toscano. Qui conosce un giovane coltivatore con grandi idee e voglia di cambiare le cose. L’unico ostacolo, le idee conservatrici del fratello maggiore.

• Buon sangue non mente

Mentre continua il suo viaggio, Nora entra in contatto con il sindaco di un paesino emiliano, proprio alla vigilia delle elezioni amministrative. Il sindaco è in procinto di far edificare un centro commerciale con mezzi poco leciti. Nora non sa che anche il politico è entrato nel radar di Aspidi.

• Il lavoro dei sogni

Arrivata a Milano, Nora viene aggredita da due scagnozzi di Aspidi che cercano di rapirla: per fortuna corre in suo aiuto l’addetto alla sicurezza di un negozio vicino, un giovane di nome Faruk che sogna un lavoro da ingegnere.

• On air

Nora è invitata a una trasmissione radiofonica per raccontare ciò che le è accaduto. Con lei interviene anche Faruk, che coglie l’occasione per sensibilizzare gli ascoltatori sull’importanza di una sempre maggiore integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico.

• Oyace sola andata?

Nora arriva finalmente in Val d’Aosta e, dopo aver affrontato una volta per tutte Aspidi, è pronta a incontrare il giovane Tommaso, nipote dell’amore di gioventù della nonna. Intanto, ritrova un vecchio cliente, Angelo, che fa l’imprenditore edile e che sta affrontando un dilemma: digitalizzare o meno gli appartamenti dei suoi condomini?

• Nella rete dei funghi

Nora, dopo aver chiuso i rapporti con Aspidi, incontra finalmente Tommaso, il quale, in relazione al progetto di social housing di Angelo, rivela sensibilità e competenze inaspettate.