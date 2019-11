E-Distribuzione: il contatore intelligente Open Meter in tutte le case con la Chain 2

Sono stati già installati oltre 13 milioni di “contatori del futuro”, dotati del canale di comunicazione Chain 2 che consente l’integrazione con i sistemi domotici.

Open Meter sta entrando in tutte le case degli italiani e ad oggi siamo già a oltre 12 milioni di installazioni. Si tratta del nuovo contatore intelligente di E-Distribuzione, la più grande azienda italiana nel settore della distribuzione e misura di energia elettrica, grazie al quale gli utenti possono usufruire – dotandosi di dispositivi di interfaccia – di servizi a valore aggiunto che renderanno la propria abitazione una smart home. Come? Grazie alla Chain 2, un canale di comunicazione che permette la trasmissione sicura verso i dispositivi per la domotica che saranno presto disponibili sul mercato, dei dati rilevati dal contatore relativi ai consumi di elettricità, o alla produzione di energia nel caso dei clienti prosumer.

La nuova generazione di contatori intelligenti Open Meter, di E-Distribuzione è il risultato sia dell’evoluzione tecnologica nel campo della misura e della telegestione, sia di quella del mercato elettrico e rappresenta la nuova frontiera del risparmio energetico: quello che nasce dalla consapevolezza dei propri consumi. L’abilitazione del canale Chain 2 ai primi operatori di mercato di servizi post-contatore è un ulteriore passo in avanti in questa direzione, in quanto la disponibilità di informazioni in near real time sull’andamento del consumo consente di migliorare notevolmente la consapevolezza energetica del Cliente.

Il canale Chain 2 rappresenta una delle principali innovazioni dell’Open Meter in quanto consente l’integrazione tra sistemi domotici e il contatore. Per il Cliente l’abilitazione di questo canale potrà rendere disponibili sul Dispositivo Utente una serie di informazioni come ad esempio: dati di consumo e di produzione di energia, interruzioni del servizio elettrico, superamento dei limiti di potenza, avvisi di distacco. Potrà inoltre supportare tutte le possibili soluzioni applicative nell’ambito dell’efficienza energetica, servizi innovativi di domotica e smart home. Per la validazione della Chain 2 l’Arera (con Delibera n.222 del 6 aprile 2017) ha incaricato E-distribuzione di avviare un’attività di monitoraggio delle performance in condizioni reali della durata di un anno e mezzo, conclusasi nel dicembre 2018. Il monitoraggio che ha riguardato 135 dispositivi utente installati in 12 regioni italiane da 9 asset provider in collaborazione con 4 retailer di energia elettrica.

I risultati positivi della sperimentazione della Chain 2 non hanno tardato a trovare attuazione oggi nei primi contratti di abilitazione a questo canale, siglati tra l’azienda e alcuni operatori di servizi post-contatore (sono questi service provider, aggregatori, produttori e venditori di dispositivi utente). Gli operatori di mercato, previa autorizzazione del cliente, possono richiedere l’abilitazione del canale Chain 2 andando su www.e-distribuzione.it al “Servizio di abilitazione alla CHAIN 2”, che permette di verificare l’ammissibilità di un’utenza elettrica all’attivazione del servizio e di richiedere l’associazione tra il corrispondente contatore e il Dispositivo Utente.