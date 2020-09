E-commerce: Unicredit e Google insieme per le Pmi

Dopo l’accordo con Alibaba, UniCredit Easy Commerce si avvale anche della collaborazione con Google per favorire l’accesso alle piccole imprese alle piattaforme di vendita dei prodotti online ed estendere il business su base europea

Unicredit e Google Italia hanno lavorato insieme per creare UniCredit Easy Commerce. Si tratta di un nuovo servizio online che, nell’arco di sette giorni, crea per le Pmi un sito di e-commerce attraverso il quale vendere in tutta Europa direttamente ai clienti finali.

“Le aziende potranno beneficiare dei servizi Google per potenziare e promuovere il loro business online – si legge nel comunicato – Un team specializzato nell’uso di piattaforme Google aiuterà infatti le imprese clienti ad aumentare la visibilità del sito e-commerce e a cogliere nuove opportunità di business utilizzando le piattaforme Google Ads, Google My Business e Google Analytics”.

“L’e-commerce in Italia cresce a un tasso annuo del 15% – scrivono in una nota congiunta Andrea Casini e Remo Taricani, Co-CEOS Commercial Banking Italy di UniCredit – ed è diventato un motore della ripresa economica. Sviluppare e potenziare i canali di vendita digitale rappresenta per le aziende una occasione da cogliere per realizzare un salto di qualità. Da oggi, grazie anche alla nuova collaborazione con Google, UniCredit offre servizi unici nel panorama creditizio italiano per le PMI italiane e per gli operatori commerciali che vogliono sviluppare il proprio business sui canali B2C (business to consumer, ndr), ma anche su quelli B2B (business to business) grazie alla precedente partnership con Alibaba.com”.

I manager fanno riferimento a Easy Export, la soluzione lanciata due anni fa e pensata per le imprese che desiderano aprirsi ai mercati esteri grazie allo sviluppo dell’e-commerce B2B, frutto dell’accordo con il colosso cinese Alibaba.com – con un bacino di 20 milioni di compratori attivi in oltre 190 Paesi – e con Var Group.