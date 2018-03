E-commerce: 5 consigli per acquistare in sicurezza

Secondo il Politecnico di Milano, l’anno scorso gli italiani hanno speso 23,6 miliardi in acquisti online, il 17% in più rispetto al 2016 – Ma siamo sicuri che il nostro modo di fare shopping online sia davvero quello più sicuro conveniente? Ecco alcuni consigli di Trovaprezzi.it in occasione della Giornata europea e mondiale dei Diritti dei Consumatori.

L’e-commerce è una realtà sempre più diffusa in Italia. Secondo un’indagine condotta da Confesercenti sulla base dei dati camerali e dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nel nostro Paese le attività di commercio via internet sono aumentate dell’8,4% nel 2017, arrivando quasi a quota 18mila, cui vanno aggiunti i circa 10mila negozi tradizionali che hanno aperto una vetrina anche sul web. Gli acquisti online degli italiani, invece, sono cresciuti l’anno scorso del 17% rispetto al 2016, superando in valore i 23,6 miliardi di euro. Ma siamo sicuri che il nostro modo di fare shopping online sia davvero quello più sicuro e conveniente?

In occasione della Giornata europea e mondiale dei Diritti dei Consumatori del 15 marzo, Trovaprezzi.it ha stilato un elenco di consigli per effettuare acquisti online in piena sicurezza e sfruttando le migliori occasioni che il mercato ha da offrire. Eccoli: 1. L’ANTIVIRUS Acquistare online implica l’utilizzo dei propri dati personali e sensibili: è fondamentale perciò controllare che l’antivirus sia attivo, a protezione del browser e del dispositivo. Si trovano eccellenti antivirus gratuiti, scaricabili dalla rete Internet. 2. I DATI DELL’AZIENDA Prima di acquistare conviene assicurarsi che sul sito di e-commerce sia esplicitato il numero della Partita Iva, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e altri dettagli utili per contattare l’azienda. I dati fiscali sono verificabili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 3. COMMENTI E FEEDBACK È sempre buona regola leggere i commenti degli altri utenti, così come ricercare informazioni sull’attendibilità del sito in rete. 4. IL PROTOCOLLO “https://” Durante l’acquisto, i siti richiedono esclusivamente le informazioni del numero di carta di credito, la data di scadenza e l’indirizzo per la spedizione della merce. La pagina “carrello” in cui bisogna inserire questi dati deve riportare il protocollo https://, visualizzabile nella barra degli indirizzi: è indice di sicurezza, perché garantisce che i dati inseriti resteranno riservati. I siti sicuri riportano la sigla https:// prima dell’indirizzo web; quelli meno sicuri invece riportano semplicemente http://. 5. SPEDIZIONE E CONSEGNA È importante scegliere una spedizione tracciata del proprio acquisto, oltre a controllare i dettagli della transazione e le modalità di consegna.