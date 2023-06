Ducati si affida a Hera per l’efficienza energetica e gestione dei rifiuti: ecco i risultati

La casa di Borgo Panigale si è impegnata attivamente a tutela dell’ambiente e per ridurre l’impatto ambientale. Grazie alla collaborazione con la multiutility bolognese il 98% dei rifiuti prodotti nello stabilimento è avviato al recupero. L’impianto di trigenerazione permette di coprire l’83% del fabbisogno elettrico e termico della fabbrica

Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale, si è impegnata attivamente nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dell’impatto ambientale delle sue attività. L’azienda ha posto l’obiettivo di conciliare sostenibilità e produttività attraverso progetti di protezione, recupero e valorizzazione ambientale. E per affrontare queste sfide collabora con il Gruppo Hera, multiutility con sede a Bologna.

Collaborazione per ottimizzare l’efficienza energetica

Le due realtà emiliane, lavorano insieme per utilizzare processi e tecnologie che riducono gli impatti ambientali delle attività di Ducati, con un focus specifico sulla gestione dei rifiuti e sull’ottimizzazione dell’efficienza energetica.

Grazie all’impegno del team Herambiente Servizi Industriali (Hasi), controllata di Hera, Ducati è riuscita a ridurre al minimo la percentuale di rifiuti destinati allo smaltimento, inferiore al 2%. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un accurato lavoro sui processi Ducati, che massimizza la separazione dei rifiuti fin dal momento della produzione, con una particolare attenzione anche alla logistica per ottimizzarne il movimento.

Recupero e riutilizzo dei rifiuti

La partnership con Hasi ha consentito a Ducati di implementare un piano di trattamento altamente efficiente per i rifiuti industriali. Nel 2022, l’azienda è riuscita a avviare al recupero il 98% dei rifiuti prodotti presso lo stabilimento di Borgo Panigale.

Il processo di gestione dei rifiuti adottato copre tutti gli aspetti, dalla separazione dei rifiuti fin dal momento della produzione, all’ottimizzazione logistica e alla massimizzazione del riciclo. Oltre agli imballaggi in cartone, plastica o materiali misti, vengono gestiti anche materiali particolari e complessi come i filtri utilizzati per l’abbattimento delle emissioni. Anche questi rifiuti, dopo un opportuno trattamento, vengono recuperati, attraverso la termovalorizzazione.

Efficienza energetica grazie alla trigenerazione

In collaborazione con Hera, Ducati ha sviluppato una centrale di trigenerazione presso la sua sede, gestita da Hera Servizi Energia (HSE). L’impianto è capace di fornire energia elettrica, termica e frigorifera riducendo le emissioni di CO2 immesse in atmosfera.

Nel corso del 2022, l’impianto ha prodotto 13.159 MWh di energia elettrica, che ha coperto l’83% del fabbisogno dell’intero stabilimento. La parte rimanente dell’energia elettrica necessaria viene acquistata da fonti energetiche rinnovabili esterne.

Dall’entrata in funzione nel 2016, l’impianto di trigenerazione ha evitato l’emissione di 9.369 tonnellate di CO2, di cui 1.508 tonnellate solo nel 2022. Queste cifre, per esempio, corrispondono a ciò che verrebbe emesso da circa 3.000 viaggi in aereo da New York a Roma o all’assorbimento annuale di CO2 di un bosco di circa 250 ettari.

L’impegno di Ducati per l’ambiente

La collaborazione con il Gruppo Hera fa parte dell’impegno più ampio di Ducati verso la sostenibilità e un business rispettoso dell’ambiente, mirando a creare cambiamenti duraturi e tangibili che promuovano la salute del territorio e il benessere delle persone.

A testimonianza dell’approccio di Ducati alla tutela dell’ambiente e di come questa attenzione sia stata integrata nella loro operatività quotidiana, a dicembre 2022 è stata inaugurata ufficialmente presso lo stabilimento di Borgo Panigale la nuova struttura denominata “Finitura e Delibera Estetica”. Questo edificio è classificato come NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero dal fabbisogno energetico quasi nullo perché progettato secondo accurati criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.