Dropshop, la piattaforma digitale di Phillips offre due fotografie iconiche di Renèe Cox

Dropshop, a cura di Phillips, è uo spazio digitale che offre Drop esclusivi dei creatori, per i collezionisti. Fotografie di Renée Cox sul tema della libertà

In concomitanza con la retrospettiva di Cox alla Guild Hall, che è stata prorogata fino al 18 settembre, Dropshop pubblicherà due fotografie iconiche, tra cui The Signing, che parlano della libertà nel corso dei decenni.



Renée Cox, ha dichiarato: “Negli ultimi 30 anni ho utilizzato il mio lavoro per portare a cambiare gli stereotipi sui neri. Utilizzo l’autoritratto, le dimensioni e il mio sé autentico per ribaltare il copione, sfidare le norme sociali, mettere in discussione le dinamiche di potere e sostenere la liberazione dei gruppi emarginati. Mostrare immagini su larga scala, di una potente donna nera, come un supereroe o come Dio stesso, aiuta a riformulare la resa storica delle narrazioni nere. Fin dall’inizio, mi sono interessato solo a creare immagini che fossero edificanti e responsabilizzanti. Il mio progetto Dropshop “Beyond Liberty” inquadra questa conversazione attraverso alcuni dei miei lavori più iconici, dai miei primi giorni dietro una macchina fotografica fino ai miei progetti più recenti. Le due opere che ho scelto di proporre sono versioni iconiche e stilizzate di Black Brilliance con l’appropriato tema della libertà. Spero che questi lavori scatenino ulteriori conversazioni su razza, genere e identità nel contesto della libertà e dell’espressione di sé”.



Renée Cox (nata nel 1960 a Colgate, Giamaica; vive a New York) realizza fotografie, collage e installazioni che attingono alla storia dell’arte, alla fotografia di moda e alla cultura popolare. Il suo lavoro invoca una visione critica della sessualità femminile, della bellezza, del potere e dell’eroismo che informa il suo processo interdisciplinare. Ispirate da epoche critiche e stili artistici, le sue opere sono spesso rivisitazioni della storia dell’arte, che vanno dal Rinascimento italiano al Cubismo fino all’arte tradizionale dell’Africa occidentale.

Cox utilizza una vasta gamma di stili fotografici dalla moda, alla ritrattistica tedesca e al Rinascimento di Harlem

l lavoro di Cox sfida il modo in cui le donne sono viste rispettivamente rispetto al tempo, al luogo e agli spazi intangibili tra rappresentazione e realtà. Renée Cox ha conseguito la laurea presso la Syracuse University (Syracuse, NY) e un MFA presso la School of Visual Arts. Ha partecipato al Whitney Museum of American Art, Independent Study Program. Il suo lavoro è stato incluso in mostre personali e collettive presso importanti istituzioni a livello globale, tra cui lo Spelman College Museum of Fine Arts, la Tate Liverpool, il New Museum of Contemporary Art, il Brooklyn Museum), l’Università di Harvard e il Whitney Museum of American Art. È stata professoressa associata alla Columbia University e ha tenuto conferenze allo Yale College of Art, alla New York University e alla Parsons School of Design.

Informazioni su Dropshop





Le versioni in edizione limitata di Dropshop di opere d’arte e oggetti del mercato primario sono esclusive per la piattaforma digitale dell’azienda e concepite in collaborazione con artisti, collaboratori e marchi che danno forma alla cultura contemporanea. Gli articoli sono disponibili tramite un modello di e-commerce “acquista ora” a tempo. Ridefinendo le dinamiche del quadro tradizionale del mercato dell’arte, l’obiettivo di Dropshop è quello di connettere artisti, gallerie, curatori, istituzioni e organizzazioni no-profit con una comunità di collezionisti globale. Inoltre, i creatori riceveranno una commissione sulle royalty di rivendita per qualsiasi opera acquistata da Dropshop che verrà successivamente riproposta presso Phillips, una novità assoluta nel settore.