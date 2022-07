Draghi, fibrillazione nel Centrodestra, Lega irritata. Pd, Renzi, Calenda: sostegno convinto al premier

Vertice a Villa Grande di Lega e Forza italia, dopo il discorso del premier Draghi in Senato. Riunito il M5S ma al Senato il leghista Romeo e il forzista Gasparri chiedono discontinuità e cioè un nuovo Governo Draghi senza i Cinque Stelle e con nuovi ministri

Pd, Renzi, Calenda convintamente con Draghi. La fermezza con la quale il Premier ha parlato in Senato sulla crisi di governo e sulle condizioni per risolverla ha spiazzato Lega e M5S, ma soprattutto Salvini sembra in difficoltà, Conte ha perso la partita comunque vada a finire. I riflettori sono dunque puntati sul Centrodestra che si riunisce a fine mattinata: la risposta potrebbe arrivare prima della risposta di Mario Draghi o anche subito dopo al momento del voto. In un clima ancora sospeso, ecco le prime reazioni al discorso di Draghi.

Draghi in Senato, arriva il sostegno di Pd, Renzi e Calenda

Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato. — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 20, 2022

Matteo Renzi di Italia Viva ha parlato ai microfoni del Tg1: “Draghi ha fatto il discorso che doveva fare, ha detto non voglio una fiducia di facciata, penso che sia un atteggiamento di serietà e della maggioranza che lo sostiene: non avrei apprezzato un Draghi che si mette a fare il suk in Parlamento”.

“Adesso vedremo cosa faranno Conte e Salvini – prosegue il leader di Italia Vita – non abbiamo a che fare con persone lineari e razionali, spesso fanno cose senza senso specialmente in questo periodo, ricordiamo il Papeete. Io voterò congiuntamente la fiducia a Draghi ma bisogna vedere cosa faranno Salvini e Conte. Per me è 1 x 2”.

Un grandissimo discorso, tosto e perentorio, senza alcuna concessione ai populismi. Un discorso di verità sullo stato del paese, sulle sue debolezze e sulle sue potenzialità. #Draghi ha messo la politica davanti alle sue responsabilità. Noi siamo con lui, senza se e senza ma. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 20, 2022

Centrodestra appeso al vertice Lega-Forza Italia a Villa Grande, M5S riunito

I voti per un nuovo Patto di maggioranza che escluda l’ala dura del M5S ma assicuri a Mario Draghi quella ampia coesione che ha richiesto, ci sono. La partita di Conte perciò è già persa, comunque vada a finire.

Per questo tutti i riflettori sono puntati sul Centrodestra e in particolare sul leader della Lega che è apparso irritato dal discorso di Mario Draghi. Implicitamente il premier lo ha chiamato in causa su più fronti: il sostegno dato alla protesta dei taxi, l’appoggio ai balneari sulla controversa questione delle concessioni, i dubbi sul rigassificatore di Piombino. La Lega e il centrodestra sono in fibrillazione ma l’accenno alle autonomie differenziate, alla riduzione del cuneo, sono elementi che accolgono le richieste di Forza Italia e Lega.

Sulle barricate, come previsto, Giorgia Meloni: “Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd». Lo ha scritto su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni.