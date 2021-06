Draghi: “Con Biden piena sintonia”. G7 lancia piano anti-Covid

Piena intesa tra il nostro premier e il presidente americano nell’incontro a margine del G7 che lancia un piano anti-pandemia ma si divide su Cina e Brexit

Il G7, il summit dei sette Paesi più grandi del mondo, ha lanciato un piano anti-pandemia, riassunto nella Dichiarazione di Carbis Day dal nome della località della Cornovaglia che ha ospitato l’incontro al vertice, per contrastare i virus che flagellano il mondo. L’obiettivo principale del piano è quello di accorciare i tempi di produzione dei nuovi vaccini che si punta a mettere in campo entro 100 giorni. Ma il piano anti-pandemia prevede anche un monitoraggio globale e costante sulle epidemie, il potenziamento dell’Oms (qui si vede il cambio di paradigma tra la Presidenza Trump e la Presidenza Biden) e la donazione di un miliardo di vaccini ai Paesi poveri.

Il G7 ha messo tuttavia in rilievo le differenti vedute tra Usa ed Europa sulla Cina e la mina vagante della Brexit. Sul primo punto il Presidente Biden ha proposto un piano di ricostruzione e di investimenti in infrastrutture che rappresenti un’alternativa alla cinese Via della Seta, anche se è stato vago nella definizione del suo funzionamento. Brexit invece continua a dividere la Ue e il Regno Unito: il premier britannico Boris Johnson ha minacciato di far saltare gli accordi con Bruxelles se la Ue interverrà sulla questione irlandese.

Il vertice della Cornovaglia è stata anche l’occasione per il primo incontro bilaterale tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente americano Joe Biden. “E’ andato molto bene” ha commentato Draghi sottolineando la piena identità di vedute sulla politica per affrontare i cambiamenti climatici e sulla difesa dei diritti umani. Draghi ha raccolto gli apprezzamenti di Biden per come l’Italia si sta muovendo sullo scacchiere europeo, soprattutto il riferimento al recente incontro Ue sull’emergenza sanitaria e sul ruolo di leader che il nostro premier sta esercitando nell’Europa che si avvia all’uscita di scena della cancelliera tedesca Angela Merkel. Solo sfiorato invece nel bilaterale il nodo della Cina, su cui si registrano differenti sensibilità tra Usa ed Europa. Draghi ha colto l’occasione per invitare Biden in Italia (“Considerati un invitato permanente”) e il presidente americano, che è un grande ammiratore delle bellezze del nostro Paese e che è innamorato di Capri, ha promesso che verrà.,