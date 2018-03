Donne in Parlamento: numero cala, parità di genere lontana

In tutto le nuove elezioni hanno portato in Parlamento 185 deputate e 86 senatrici: meno che nella legislatura precedente, in cui le donne erano meno di un terzo del totale dei parlamentari.

Il 18 aprile 1948 si svolsero le prime elezioni politiche nell’Italia repubblicana. Ebbene, a distanza di 70 anni la parità di rappresentanza tra uomini e donne tra gli eletti al Parlamento è ancora di là da venire. Poche le donne in quella prima legislatura: 49 in tutto, il 5 per cento. Ci sono voluti quasi 30 anni e 7 legislature perché nel 1976 fosse superata la soglia di 50 elette e altri 30 anni per avere nel 2006 più di 150 donne in Parlamento. Solo con la legislatura appena conclusa la compagine femminile di Camera e Senato ha raggiunto il 30,1% del totale degli eletti. Nel dettaglio: 198 deputate e 86 senatrici. Ora si presenteranno al debutto della XVlll legislatura 185 deputate e 86 senatrici. Dunque, il numero delle parlamentari è uguale al Senato, ma addirittura leggermente più basso alla Camera. E questo malgrado il Rosatellum bis prevedesse una clausola per bilanciare i candidati dei due sessi.