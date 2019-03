Donne al Quadrato 2019, via all’educazione finanziaria al femminile

Global Thinking Foundation, in collaborazione con Credem e l’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia, organizza sei incontri di educazione finanziaria dedicata alle donne a partire dal 7 marzo

Giovedì 7 marzo prenderà il via D2-Donne al Quadrato, il percorso di educazione finanziaria gratuito dedicato alle donne, nella città di Reggio Emilia. L’iniziativa, realizzata da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit che promuove progetti e iniziative di alfabetizzazione finanziaria, in collaborazione con Assiom Forex, l’associazione italiana degli operatori finanziari, e svolta con la collaborazione di Credem e l’ Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia, è dedicata alle donne che hanno vissuto vicende legate a situazioni di isolamento economico, reduci da divorzi o violenza domestica, che desiderano tornare a essere protagoniste e uscire dall’esclusione sociale e lavorativa.

Il ciclo di incontri si terrà presso l’Auditorium della sede Credem di Palazzo Spalletti Trivelli, via Emilia San Pietro 4, e presso la Sala Conferenze di Palazzo Fonte, in via Emilia San Pietro 12. Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di tornare in una città così strategica come Reggio Emilia, con il nostro progetto D2 – Donne al Quadrato, che sta rispondendo a una molteplicità di richieste sul territorio nazionale, da Nord a Sud, confermando una sensibilità diffusa alle tematiche di alfabetizzazione finanziaria. Il progetto vede coinvolte un team di 30 donne che, forti di un’esperienza nel mondo della finanza, si sono rese disponibili a tenere corsi di educazione finanziaria gratuiti a beneficio di altre donne che vivono un momento di difficoltà e desiderano rimettersi in gioco.”

“Con questo ciclo di incontri di educazione finanziaria “Donne al Quadrato”, ha dichiarato Nazzareno Gregori, Direttore Generale di Credem, “vogliamo offrire strumenti utili e momenti di confronto con personalità di assoluto livello, ma anche occasioni di condivisione di esperienze a vantaggio di tutti. Siamo convinti che fornire ai nostri stakeholder, attuali e prospettici, strumenti e competenze utili, costituisca la miglior forma di promozione sociale del territorio sul quale operiamo e con il quale interagiamo”.

“Da sempre – spiega Simona Salvarani, presidente del comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia – siamo sostenitrici dell’importanza di una corretta informazione finanziaria. La proposta che abbiamo voluto rivolgere a tutta la cittadinanza è quella di un percorso formativo per la pianificazione professionale di un’impresa al femminile al tempo della sharing economy. Crediamo nel valore imprenditoriale femminile e siamo convinte che gli incontri saranno di aiuto alle partecipanti per poter intraprendere un nuovo percorso lavorativo o d’impresa. Ci piace sottolineare – continua Salvarani – che è ormai dimostrato che la gender diversity in azienda crea valore: l’ingresso delle donne nella governance delle società, favorito sicuramente dalla legge Golfo Mosca, aumenta la redditività delle aziende stesse. Le donne che “fanno impresa” sono un valore aggiunto per la nostra società e noi –

conclude – vogliamo mettere a loro disposizione strumenti per una crescita consapevole come imprenditrici

e professioniste.”

IL PROGRAMMA

Auditorium Credem – Palazzo Spalletti Trivelli, via Emilia San Pietro 4

7 marzo 2019 dalle 17:00 alle 19:00

Introduzione alla pianificazione professionale nell’era digitale

Sala conferenze di Palazzo Fonte, in via Emilia San Pietro 12

28 marzo dalle 17:00 alle 19:00

Swot analisys e posizionamento attività/settore

Auditorium Credem – Palazzo Spalletti Trivelli, via Emilia San Pietro 4

11 aprile 2019 dalle 17:00 alle 19:00

Business plan e fonti di finanziamento: mini guida al bilancio aziendale

Sala conferenze di Palazzo Fonte, in via Emilia San Pietro 12

30 aprile dalle 17:00 alle 19:00

Analisi di mercato delle start up e le agevolazioni fiscali: aspetti fiscali e tipologie societarie

Auditorium Credem – Palazzo Spalletti Trivelli, via Emilia San Pietro 4

16 maggio 2019 dalle 17:00 alle 19:00

Elementi di comunicazione e marketing digitale e CRM

Sala conferenze di Palazzo Fonte, in via Emilia San Pietro 12

30 maggio dalle 17:00 alle 19:00

Analisi del mercato e realizzazione di progetto lavorativo e d’impresa

Link per iscriversi